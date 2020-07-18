به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری،پژوهشسراهای دانشآموزی را انبار مهمات آموزشی مینامند. فضایی که فرصت یادگیری اثربخش با استفاده از آخرین فناوریهای روز را در اختیار دانشآموزان قرار میدهد. این مراکز آموزشی هدف یک فراخوان همکاری در ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است تا با کمک توان داخلی، این مراکز تجهیز شوند.
چند سالی است که پژوهشسراهای دانشآموزی به عنوان یکی از مهمترین قطبهای علمی کشور فعالیت میکنند و نقش مهمی در روند پژوهش دانشآموزان دارند. خرید و نوسازی تجهیزات این مراکز در استانها نیازی است که قرار است با همکاری علاقهمندان و فعالان این حوزه محقق شود.
شناسایی امکانات موجود در پژوهشسراها به تفکیک منطقهای، احصاء تخصصها وتوانمندیهای موردنیاز برای زمینهسازی و علاقهمندی دانشآموزان به محیطهای آزمایشگاهی و تولید، تهیه محتوای آزمایشگاهی، شناخت زنجیره آزمایشگاهی مرتبط با زیستفناوری، تعریف سرفصلهای آموزشی از جمله مواردی است که در این فراخوان مورد تاکید است.
این فراخوان برای تهیه کیتهای آموزشی، تشویق گروههای آموزشی در حوزه زیستفناوری، تهیه کیـتهـای آموزشـی و لوازم مصرفی منتشر شده است. قرار است این اقلام توسط گروههای آموزشی همکار با ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه دانشآموزی خریداری و در اختیار پژوهشسراها قرار گیرد.
این طرح افزایش سهم ایران در بـازار جهانی زیستفناوری و توسعه طرحهای پایهای که منجر به آمـوزش هدفمنـد و عمـومی در حـوزه زیسـتفنـاوری میشود را به دنبال دارد.
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