فروش سلاح انگلیس به عربستان، عامل طولانی شدن جنگ یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک اندیشکده آمریکایی در یادداشتی از فروش تسلیحات توسط دولت انگلیس به عربستان سعودی انتقاد کرده است.

این اندیشکده آمریکایی موسوم به «مؤسسه کشورداری مسئولانه کویینسی» که در واشنگتن دی سی آمریکا مستقر است، با انتشار یادداشتی به قلم «عبدالعزیر کیلانی»، تحلیلگر و روزنامه نگار عرب انگلیسی، سیاست‌های دولت انگلیس در فروش تسلیحات به عربستان سعودی را به شدت زیر سوال برده است.

نویسنده یادداشت را با این موضوع شروع می‌کند که یک روز پس از تحریم ۲۰ مقام سعودی به دلیل قتل فجیع «جمال خاشقجی» در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه، انگلیس اعلام کرد که فروش تسلیحات را به عربستان از سر خواهد گرفت.

در این یادداشت گفته شده که فروش سلاح از سوی انگلیس به عربستان در حالی صورت گرفته که یک سال پیش از آن، دادگاهی در انگلیس به غیرقانونی بودن صدور مجوز فروش سلاح به عربستان حکم داده بود، اما پس از آن وزیرتجارت بین الملل این کشور از تجدیدنظر در این حکم دادگاهی و پایان ممنوعیت تعلیق فروش سلاح به عربستان خبر داد.

نویسنده در ادامه با اشاره به مواضع بشردوستانه و حقوق بشری انگلیس، عنوان کرده است لندن نه تنها چشم خود را بر این مسائل بسته بلکه زمینه ارتکاب این جنایات از جمله حمله به بیمارستان‌های یمن را نیز فراهم کرده است.

کیلانی همچنین در یادداشت خود به نقل قولی از «کلر شارت»، یکی از وزرای سابق کابینه لندن اشاره می‌کند که در آن او گفته بود: بریتانیا قبلاً به عنوان کشوری که هنجارهای بین المللی را رعایت می‌کند، اعتبار و آبرویی داشت، اما این اعتبار با فروش سلاح به عربستان سعودی و نقض قوانین مرتبط با جنایات جنگی به تحلیل رفته است.

در ادامه یادداشت به برخی گزارش‌ها و مستندات سازمان‌های حقوق بشری در ارتباط با استفاده از تسلیحات آمریکایی و غربی در جنگ علیه یمن استناد می‌شود که به گفته آنها شاید حداقل یک هزار زن و کودک یمنی بر اثر بمباران با تسلیحات آمریکایی و انگلیسی جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین نقل قولی از «آنا استاو ریاناکیس»، استاد روابط بین الملل دانشگاه ساسکس از دیگر بخش‌های این یادداشت است. استاد دانشگاه ساسکس در این ارتباط می‌گوید: بخش مهم و کلیدی از استراتژی عربستان سعودی هدف قرار دادن مستقیم شهروندان غیرنظامی و زیرساخت‌های فنی شهرها است، بنابراین برای دولت انگلیس این مشخص است که تسلیحات این کشور از سوی عربستان سعودی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. لذا از زمان آغاز جنگ یمن، لندن با وجود اعتراف به این موضوع که این جنگ راه حل نظامی ندارد اما در کنار عربستان در بمباران علیه یمن قرار داشته است. این در حالی است که افزایش صادرات سلاح به عربستان به صورت اجتناب ناپذیری جنگ را طولانی‌تر می‌کند و اوضاع انسانی را در یمن فاجعه بارتر می‌کند.

نویسنده در این یادداشت به آمار قابل توجهی نیز اشاره کرده و می‌گوید: از زمان آغاز جنگ تاکنون، انگلیس بیش از ۴.۷ میلیارد پوند مجوز صدور تسلیحات به عربستان را صادر کرده است.

در پایان یادداشت، نتیجه گیری شده که سیاست انگلیس درباره یمن با ادعای دستیابی به راه حل مسالمت آمیز و فروش همزمان تسلیحات متناقض است و اگر انگلیس بخواهد نقش صحیحی را در جریان جنگ یمن برعهده گیرد، لازم است تا فروش سلاح به عربستان سعودی را متوقف کند، چون اوضاع انسانی و گرسنگی کودکان در یمن با استناد گزارش‌های سازمان ملل بسیار وخیم و بدتر از گذشته است.