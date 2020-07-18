  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۴۴

نماینده ایراندر سازمان بین المللی کار خبر داد

ایجاد فرصت فراگیری رایگان و مجازی مهارت های دیجیتال برای جوانان

ایجاد فرصت فراگیری رایگان و مجازی مهارت های دیجیتال برای جوانان

نماینده ایران در سازمان بین المللی کار از ایجاد فرصت فراگیری رایگان و مجازی مهارت های دیجیتال برای همه جوانان دنیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سلیمان پاک سرشت نماینده ایران در سازمان بین المللی کار و سایر اتحادیه‌های مرتبط در ژنو در حساب شخصی توئیتر خود از فرصت فراگیری رایگان و مجازی مهارتهای دیجیتال برای جوانان خبر داد.

وی با اشاره به پروژه مشترک یونسکو، ای ال او، سازمان جهانی مهارت و شرکتهای مایکروسافت، آی بی ام، هوآوی، فستو و … در ۱۵ ژوئن، روز جهانی مهارتهای جوانان افزود: علاقمندان می‌توانند برای دریافت این آموزش‌های رایگان به لینک زیر مراجعه کنند.
https://globaleducationcoalition.unesco.org/global-skills-academy

کد مطلب 4976974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها