ایجاد فرصت فراگیری رایگان و مجازی مهارت های دیجیتال برای جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سلیمان پاک سرشت نماینده ایران در سازمان بین المللی کار و سایر اتحادیههای مرتبط در ژنو در حساب شخصی توئیتر خود از فرصت فراگیری رایگان و مجازی مهارتهای دیجیتال برای جوانان خبر داد.
وی با اشاره به پروژه مشترک یونسکو، ای ال او، سازمان جهانی مهارت و شرکتهای مایکروسافت، آی بی ام، هوآوی، فستو و … در ۱۵ ژوئن، روز جهانی مهارتهای جوانان افزود: علاقمندان میتوانند برای دریافت این آموزشهای رایگان به لینک زیر مراجعه کنند.
https://globaleducationcoalition.unesco.org/global-skills-academy
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