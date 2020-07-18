محموله ۸.۵ تنی قاچاق چوب درخت اکالیپتوس در شاهرود توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی میراحمدی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی معاونت فرهنگی اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا در شرایط اقتصادی فعلی یکی از مهم‌ترین رویکردهای نیروی انتظامی در سال جاری است، اظهار داشت: یک دستگاه کامیون حامل هشت تن و ۵۰۰ کیلوگرم چوب اکالیپتوس قاچاق در ایستگاه بازرسی شهید نوری شاهرود توقیف شد.

وی بابیان اینکه مأموران پلیس پس از توقف کامل و بازرسی خودرو از راننده کامیون ارائه مدارک و اسناد قانونی بار را مطالبه کردند، تصریح کرد: راننده از ارائه این مدارک امتناع کرد و درنهایت با حضور کارشناسان اداره منابع طبیعی قاچاق بودن این محموله تائید شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان سمنان با تأکید بر اینکه ارزش ریالی این محموله دو میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: چوب‌های قاچاق به مراجع ذیصلاح منتقل و کامیون نیز توقیف‌شده است.

میراحمدی با اشاره به اینکه این محموله از استان‌های جنوبی به مقصد استان گلستان بارگیری شده بود، گفت: با هوشیاری مأموران انتظامی این محموله قاچاق به مقصد نرسید و عوامل آن دستگیر شدند.