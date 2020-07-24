مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران شهادت مرتضی حیدری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران شهادت آتش نشان فداکار «مرتضی حیدری» را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است: ایثار واژه‌ای است که با زندگی نیرو هایی گره خورده که فارغ از جان در معرکه آتش و دود جان فشانی کرده و تعهد را به زیباترین شکل آن به نمایش می‌گذراند. شهادت مرتضی حیدری آتش نشان ایستگاه ۹۱ سازمان آتش نشانی شهر تهران امتداد افتخار آفرینی انسان‌هایی است که برای کمک به هموطنان خود، فداکاری را باز آفرینی می‌کنند.

سازمان آتش نشانی با غمی وصف ناپذیر شهادت این جوان برومند را به خانواده وی، جامعه آتش نشانان و ملت شهید پرور تسلیت عرض می‌نمایند.