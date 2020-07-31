جایگاه سازمان ملل با سکوت در مقابل جنایات آمریکا رو به افول است

فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدام جنگنده‌های آمریکایی در تهدید هواپیمای مسافربری ماهان، اظهار داشت: این حرکت آمریکایی‌ها رذیلانه و خارج از عرف و معادلات بین‌المللی بود چرا که در هیچیک از معادلات سیاسی، امنیتی و بین‌المللی نمی‌گنجد که یک هواپیمای مسافربری که در کریدور بین‌المللی در حرکت است، از سوی دو فروند جنگنده مورد مزاحمت قرار گیرد.

وی بیان کرد: از سوی دیگر، آمریکایی‌ها با این اقدام خود حریم هوایی یک کشور دیگر را نقض کردند و این اقدام آنان تجاوز به آسمان سوریه هم محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ادامه اقدامات خلاف عرف آمریکا در جهان، نشان‌دهنده ضعف مجامع بین‌المللی است و سازمان ملل با سکوت خود در مقابل اقدامات خلاف عرف آمریکا، ماهیت و جایگاه خود را روز به روز بیشتر از دست می‌دهد.

مالکی متذکر شد: اقدام آمریکایی‌ها در تعرض به هواپیمای ماهان مشابه اقدام آنان در ترور مظلومانه سردار سلیمانی است و مجامع حقوقی و بین‌المللی نباید در قبال این اقدامات خلاف عرف بین‌المللی آمریکا سکوت کنند.

آمریکا در مقابل توان نظامی ایران زانو زده است

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها با این حرکت خود نشان دادند که در موضع ضعف قرار دارند، تصریح کرد: از آنجایی که آنان در زمینه سیاسی و نظامی در مقابل ایران شکست خورده و زانو زده‌اند، با این اقدامات خود به دنبال آن هستند که امنیت مردم ما را دچار خدشه کنند که راه به جایی نمی‌برند.

مالکی با اشاره به اینکه شرایط داخلی آمریکا بسیار اسف بار است و شاهد اعتراضات گسترده مردمی در این کشور به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی هستیم، گفت: مقامات آمریکا با طرح‌ریزی چنین کارهای سخیفانه‌ای، می‌خواهند اذهان عمومی را از مشکلات داخلی خود دور کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی ما باید در این زمینه فعال باشد و پاسخ قاطعی به جنایت‌کاران آمریکا دهد، تاکید کرد: سازمان ملل متحد باید به آمریکا پاسخ محکمی دهد و منتظر هستیم مجامع بین‌المللی موضع خود را نسبت به این حرکت مذبوحانه نشان دهند.