محوطه اطراف فرودگاه بغداد مورد حمله راکتی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بغداد الیوم شامگاه پنج شنبه به نقل از مرکز رسانهای امنیتی عراق اعلام کرد که دو فروند راکت به محوطه فرودگاه بغداد، پایتخت عراق اصابت کرده است.
بر اساس این بیانیه، دو راکت مذکور از دو منطقه مختلف در بزرگراهی بینالمللی واقع در مجاورت منطقه «الرضوانیه» شلیک شده است.
بنابر گزارشها، اصابت این دو فروند راکت هیچ خسارت یا تلفاتی در پی نداشته است.
گفتنی است که شامگاه سه شنبه نیز رسانههای عراقی از اصابت چند فروند راکت کاتیوشا به کمپ و پایگاه «ویکتوریا» در نزدیکی فرودگاه بغداد خبر دادند.
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