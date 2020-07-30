محوطه اطراف فرودگاه بغداد مورد حمله راکتی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بغداد الیوم شامگاه پنج شنبه به نقل از مرکز رسانه‌ای امنیتی عراق اعلام کرد که دو فروند راکت به محوطه فرودگاه بغداد، پایتخت عراق اصابت کرده است.