۲ برابر شدن موارد کووید ۱۹ طی ۶ هفته گذشته در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی تاکنون حدود ۱۶ میلیون مورد ابتلاء به کروناویروس و بیش از ۶۴۰ هزار مرگ در جهان گزارش شده است.

طبق اعلام این گزارش، در شش هفته گذشته مجموع موارد جهانی ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ تقریباً دوبرابر شده است.

در این گزارش آمده است معیارهای اصلی توقف انتقال بیماری و نجات جان انسان‌ها همچنان اقدامات قبلی است: قرنطینه کردن افراد مشکوک و حفظ فاصله اجتماعی، و استفاده از ماسک.

کشورهایی که از این دستورالعمل‌ها به خوبی و با دقت پیروی کرده و همچنان هم کارشان را به خوبی انجام می‌دهند شامل کشورهایی همچون کامبوج، نیوزیلند، روآندا، تایلند، ویتنام و جزایر دریای کارائیب هستند و کشورهایی هم که به خوبی شیوع بیماری را کنترل کردند عبارتند از کانادا، چین، آلمان و کره جنوبی.