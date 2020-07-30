مایک پمپئو: آمریکا گستره تحریمها علیه ایران را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا روز پنج شنبه با صدور یک بیانیه اعلام کرد که واشنگتن تحریم‌های فلزات علیه ایران را گسترش می‌دهد تا ۲۲ مورد فلز دیگر بکار رفته در برنامه‌های مختلف ایران را تحت پوشش قرار دهد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «امروز، وزارت خارجه [آمریکا] ۲۲ فلز ویژه بکار رفته در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای، نظامی یا موشک بالستیک ایران را شناسایی کرد. افرادی که عامدانه این گونه مواد را به ایران منتقل می‌کنند، اکنون پیرو بخش ۱۲۴۵ قانون آزادی و مقابله با اشاعه [سلاحهای هسته‌ای] ایران، قابل تحریم هستند».

پمپئو همچنین اعلام کرد که بنیاد سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیاری از شرکتهای تابعه آن همچنان تحت تحریم سازمان ملل باقی می مانند و مدعی شد که «آنها بطور مستقیم در ساخت سایت غنی سازی اورانیوم فردو دست داشته اند».

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «در نتیجه این تصمیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هرگونه انتقال عامدانه مواد خاص از جمله گرافیت یا مواد خام یا نیمه ساخته، به ایران یا از ایران برای استفاده در بخش عمرانی ایران همچنان قابل تحریم می ماند».

گفتنی است که تحریمهای واشنگتن علیه ایران پس از خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق هسته ای ایران موسوم به برجام بار دیگر برقرار شد.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که متعاقب بیانیه پامپئو صادر شد، جزئیات این تحریم‌ها را اعلام کرد. این وزارتخانه در این بیانیه مدعی شده ۲۲ فلز زیر با بخش‌های نظامی، هسته‌ای و موشکی ایران ارتباط دارند و انتقال آنها به ایران ممنوع است:

🔹آلومینیوم ۳۱۹

🔹آلومینیوم ۱۱۰۰

🔹آلومینیوم ۲۲۵

🔹آلومینیوم ۶۰۶۱

🔹آلومینیوم ۶۰۶۳

🔹آلومینیوم ۶۰۸۲

🔹آلومینیوم ۷۰۷۵

🔹آلیاژ برنز آلومینیوم UNS C۶۳۶۰۰

🔹اکسید آلومینیوم

🔹فولاد ۳۰۲

🔹فولاد ۴۱۳۰

🔹فولاد ضدزنگ ۳۲۱

🔹فولاد ضدزنگ ۳۱۶

🔹فولاد A۸۷۷

🔹فولاد A۲۲۸

🔹فولاد ۱۰۰Cr۶-۵۲۱۰۰

🔹فولاد مارایجینگ ۳۵۰

🔹فولاد مارایجینگ ۳۰۰

🔹مس بریلیم

🔹مس تنگستن

🔹پودر آلومینیوم با غنای بالای ۹۸ درصد

🔹آلیاژ C۳۷۰۰۰ – CuZn۳۸Pb۱