دوست دارم با زلاتان و طارمی همبازی شوم/زمان ویلموتس یک تیم نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون این فصل موفقیت چشمگیری را با تیم زنیت کسب کرد. آزمون علاوه بر رسیدن به عنوان آقای گلی لیگ روسیه با تیم زنیت با ۱۷ گل، قهرمانی با این تیم در لیگ و جام حذفی روسیه را تجربه کرد.

آزمون بعد از قهرمانی در جام حذفی به ایران و گنبد زادگاه خود بازگشت و در مصاحبه ای، شرایط فصل گذشته و برنامه‌هایش برای سال بعد را تشریح کرد.

آزمون گفت‌: می دانستم شهر ما (گنبد) به خاطر کرونا وضعیت خیلی قرمزی دارد و سعی کردم از خانه بیرون نروم. اینجا وضعیت از قرمز هم گذشته است. در روسیه باشگاه ما حرفه ای است و الگویی برای باشگاه های دیگر بود و باید پروتکل ها را رعایت می کردیم. البته این وضعیت برای بازیکنان خارجی و دور از خانه خیلی سخت بود.

وی درباره شکستن پروتکل های بهداشتی در روسیه و جریمه شدنش تصریح کرد: یک بار اشتباه کردم و رفتم رستوران. فکر کردم دولت روسیه اعلام کرده قرنطینه باز شده ولی نمی دانستم و رفتم غذا خوردم. این یک تجربه خیلی خوب شد. از باشگاه عذرخواهی کردم و همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد.

مهاجم تیم ملی درباره تجربه هشت ساله حضورش در لیگ روسیه و احتمال بازگشت به لیگ ایران، اظهار کرد: با تمام احترامی که برای لیگ ایران قائل هستم باید بگویم دوست دارم در اروپا و لیگ های معتبر بازی و چالش جدیدی تجربه کنم.

آزمون در واکنش به سئوالی مبنی بر عجیب‌ترین شایعه ای که درباره خودش شنیده است، تاکید کرد: من حرفهای زیادی شنیده‌ام. ولی اینکه شنیدم با پول به تیم ملی رفته ام خنده دارترین و عجیب‌ترینشان بود. می دانم که اینها هم برگرفته از هواداران یک تیم است!

وی با اشاره به زوج سازی خوبش در تیم زنیت با آرتم زوبا و کسب عنوان آقای گلی در کنار این بازیکن یادآور شد: اول به موفقیت تیم فکر می کردیم. وقتی هم تیم قهرمان شد برای آقای گلی تلاش می کردیم. اولویتمان قهرمانی در لیگ روسیه و جام حذفی بود. آرتم بازیکن خیلی خوبی است و خیلی به من کمک کرد. او یکی از بهترین مهاجمان روسیه است.

آزمون درباره پاس گل خود به زوبا در شرایطی که خودش هم می توانست گلزنی کند و به تنهایی آقای گل روسیه شود، گفت: خیلی ها گفتند به خاطر اینکه آرتم دوست خوبم بود به او پاس دادم ولی هر بازیکن دیگری هم بود این کار را می کردم. از موقعی که اکبر محمدی مربی ام بود و حتی قبل از آن، به عنوان یک مهاجم، خودخواه نبودن را هم به ما یاد داده اند.

وی در ادامه از بالا رفتن قابلیت‌هایش در صورت بازی در کنار یک مهاجم دیگر صحبت کرد و گفت: دقیقاً همینطور است. من در تیم ملی با تمام احترامی که برای مربیان قبلی قائلم، تک مهاجم بودم. همیشه دوست داشتم دو مهاجم بازی کنم. خیلی دوست دارم در تیم ملی هم با دو مهاجم بازی کنیم. نظر سرمربی هرچه باشد برایم قابل احترام است. اگر یک نفر به مهاجم کمک کند بهتر است. بازی هایی که قبلاً برای مرحله مقدماتی با تیم ملی انجام دادیم سخت بود.

مهاجم تیم ملی ایران با اشاره به عملکرد مهدی طارمی در تیم ریوآوه و پنالتی‌های زیادی که این بازیکن برای تیمش در پرتغال گرفت، اظهار کرد: مدافعان پرتغال در اینستاگرام پیغام می دادند به یار خوبت در تیم ملی بگو اینقدر پنالتی نگیر! طارمی در هر بازی پنالتی می گرفت. من خودم خیلی کم پنالتی گرفته ام. پنالتی گرفتن یکی از کارهای سخت است و هوش و زیرکی زیادی می خواهد.

آزمون سپس به شوخی گفت: VAR (تکنولوژی کمک داور ویدئویی) هم از دست مهدی خسته شده است. VAR از بس که مهدی را دیده خودش می نویسد پنالتی!

وی در خصوص هولیگان های فوتبال روسیه، گفت: من ندیده ام. فرهنگ تماشاگران روسیه خوب است. درست است شعارهایی می دهند ولی من چیزی درباره هولیگان ها ندیده ام.

مهاجم تیم ملی ایران در ادامه تصریح کرد: دوست دارم با مهدی (طارمی) در یک تیم بازی کنم. بهترین زوج دوران فوتبالی من مهدی بوده است. خیلی دوست دارم با هم در یک تیم بازی کنیم چون همدیگر را خوب درک می کنیم.

آزمون درباره وضعیتش برای فصل آینده و اینکه به کدام تیم خواهد رفت، خاطرنشان کرد: وقتی صد درصد نشده است چیزی نمی توان گفت. باشگاه هر موقع با من صحبت کرد و قطعی شد آن وقت می‌توانم حرف بزنم. هیچ صحبتی با من نشده است و نمی توانم چیزی بگویم. فعلاً با تیم زنیت قرارداد دارم و عاشق این تیم هستم.

وی که با برنامه «فوتبال ۱۲۰» و به صورت همزمان با مهدی طارمی گفتگو می‌کرد، در پاسخ به این سئوال که آیا امکان بازی با زلاتان ابراهیموویچ (انتقال به تیم آث میلان) وجود دارد؟ گفت: چه کسی هست که دوست نداشته باشد با زلاتان بازی کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، در این زمان مهدی گفت: من نمی خواهم. اگر زلاتان بازی کند ما باید برویم روی نیمکت!

آزمون در ادامه گفت: نه؛ من می روم و می جنگم. می جنگم و مزدم را می گیرم.

مهاجم تیم زنیت در پاسخ به سئوالی مبنی بر علت ناکامی زنیت در لیگ قهرمانان اروپا، اظهار کرد: تا بازی بنفیکا شانس خوبی داشتیم و تیم دوم گروه بودیم. وقتی نتیجه بازی لایپزیش را بین دو نیمه در رختکن اعلام کردند به ضررمان شد. در نیمه اول موقعیت های خیلی خوبی داشتیم ولی دقیقه ۴۹ گل خوردیم، من گل به خودی زدم و اخراجی دادیم. نفهمیدیم چه شد. همه چیز بین دو نیمه رخ داد. اگر تمرکزمان را در زمین می گذاشتیم می توانستیم صعود کنیم. شانس خیلی خوبی داشتیم.

آزمون درباره الگوهای دوران کودکی اش در فوتبال، یادآور شد: الگوی داخلی من علی دایی و خارجی ام زلاتان ابراهیموویچ بود. من پوستر علی دایی و رونالدوی برزیلی را در اتاقم داشتم.

مهاجم تیم ملی ایران در خصوص وضعیت تیم کشورمان برای صعود به جام جهانی هم گفت: صد درصد کار سختی داریم. فدراسیون باید همه را متحد کند. در زمان مربی قبلی (ویلموتس) ما یک تیم نبودیم و به مشکل خوردیم ولی با اسکوچیچ همه چیز رفع می‌شود. اسکوچیچ روحیات بازیکنان ایرانی را می‌شناسد. کمک می کنیم بهترین نتیجه را بگیریم و مردم را شاد کنیم.