به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی به تعرض اخیر جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای ایرانی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: اقدام ایالات متحده در تعرض به هواپیمای ایرانی باعث ترویج ناامنی در منطقه می‌شود.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن همچنین با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه مقاومت در منطقه، گفت: محاصره اقتصادی ایران، لبنان و سوریه ظالمانه بوده و محکوم است.

المشاط در ادامه با اشاره به تداوم حضور نظامیان آمریکا در خاک عراق، گفت: انصارالله از بغداد در زمینه اخراج آمریکایی‌ها حمایت می‌کند.

وی همچنین اعلام کرد که حملات گسترده یمنی‌ها به مواضع متجاوزان تنها زمانی متوقف خواهد شد که تجاوزگری سعودی‌ها در یمن پایان یابد.