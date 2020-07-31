اختصاص عواید فروش «یلدا» به آزادی یک زندانی اعدامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، مراسم اکران ویژه فیلم سینمایی «یلدا» سومین ساخته مسعود بخشی و تهیه کنندگی علی مصفا عصر پنجشنبه ۹ مردادماه با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه در موزه سینما برگزار شد.

سعید امیرسلیمانی، افسانه بایگان، لیلا زارع، بابک کریمی، بهزاد نعلبندی، مهدی کوهیان، فیروزه خسروانی، فرزاد خوشدست، مهتاب سلیمانی، هومن نوروزی و … از هنرمندانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

مسعود بخشی کارگردان فیلم «یلدا» در ابتدای این مراسم ضمن خوشامدگویی به مهمانان که در شرایط سخت و خاص این روزها برای تماشای «یلدا» آمده بودند، عنوان کرد: موضوع فیلم «یلدا» درباره بخشش و نجات جان یک انسان است. من می‌خواهم از سوی علی مصفا تهیه کننده فیلم اعلام کنم که ما تصمیم گرفته‌ایم همه عواید اکران این فیلم در ایران را برای پرداخت دیه و نجات جان حمید احمدی زندانی در بند اختصاص دهیم.

وی در پایان اعلام کرد: این فرد متاسفانه در ۱۶ سالگی قتل غیرعمد کرده و حکم قصاص برایش صادر شده، او ۱۵ سال است که در زندان به سر می‌برد و تنها یک ماه دیگر برای پرداخت دیه مهلت دارد. ما تصمیم گرفته‌ایم به دوستان خیری که مبلغ دیه را برای ولی‌دم این پرونده جمع‌آوری می‌کنند، بپیوندیم تا بتوانیم کمک کوچکی برای رهایی این فرد کنیم.

«یلدا»، منتخب هفتادمین جشنواره جهانی برلین، برنده جایزه بزرگ داوران جشنواره ساندنس آمریکا در سال ۲۰۲۰ و برنده جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره صوفیه هم اکنون در سینماهای «هنر و تجربه» تهران و شهرستان‌ها در حال اکران است.

داستان این فیلم در مورد مریم کمیجانی، زن جوانی است که به دلیل قتل شوهرش به مرگ محکوم شده است. او در شب یلدا به استودیوی یک برنامه زنده تلویزیونی آورده شده است تا از طرف تنها فرزند مقتول یعنی مونا ضیا بخشیده شود اما مجموعه اتفاقات در صحنه و پشت صحنه این برنامه هر ۲ زن جوان را در چالشی جدی برای تصمیم‌گیری قرار می‌دهد.

بهناز جعفری، صدف عسگری، بابک کریمی، آرمان درویش، فرشته حسینی، فقیهه سلطانی، فروغ قجابگلو، زکیه بهبهانی، رامونا شاه، ساغر صباحی، حسن جودکی، محمد ساربان، کمال هاشمی، ولی الله ریگی، فرهاد فداکار، لیلا شفاعی مهر، محمود ذوالفقاری، نسا افرنگه، مریم خداوردی، بنفشه غفاری، بهنام داوری، سارا والیانی، بهرام افشار و فرشته صدرعرفایی بازیگران فیلم «یلدا» هستند.