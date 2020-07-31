به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مسابقه تلویزیونی «میدون»، در جریان قسمت پنجم فصل دوم مسابقه کارآفرینی «میدون»، منصوره کریمی که اجرای اول این قسمت را برعهده داشت، با معرفی لوازم جانبی و تجهیزات جدید خودرو به صحنه «میدون» آمد.

پس از قضاوت داوران، حمیدرضا موثقی داور برنامه «میدون» با ارائه نظرات خود درباره اجرای این شرکت کننده، هدیه‌ای ۲۶۰ میلیونی برای رونق کسب و کار نوآورانه وی در نظر گرفت. این مبلغ میزان سرمایه‌ای که کریمی برای راه اندازی ایده و طرح خود در برنامه تعیین کرده بود.

مسابقه تلویزیونی «میدون» به تهیه کنندگی سیدمحمدحسین هاشمی گلپایگانی پنجشنبه و جمعه شب‌ها بعد از اخبار ۲۲ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.