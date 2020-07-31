آبروریزی جدید پسر ترامپ/ عنوان کتابش غلط گرامری داشت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، بعد از اینکه یک غلط گرامری در عنوان و روی جلد جدیدترین کتاب دونالد ترامپ جونیور مشاهده شد و خیلی‌ها او را به این خاطر مسخره کردند، او بی سر و صدا آن را تصحیح کرده است.

کتاب «مزیت لیبرال بودن» ترامپ که قرار است بیست‌وپنجم آگوست منتشر شود، در ابتدا زیرعنوان «جو بایدن و دفاع یک دموکرات از غیرقابل دفاع‌ها» را انتخاب کرده بود. اما در حقیقت این عنوان یک آپوستروف را اشتباه استفاده کرده بود و عنوان اصلی آن قرار بود «دفاع دموکرات‌ها از غیرقابل دفاع‌ها» باشد که حالا جدیدترین عکس‌ها از جلد کتاب پسر ترامپ نشان می‌دهد وی این اشتباه را تصحیح کرده است.

اما ظاهراً ترامپ جونیور هنوز خیلی نحوه استفاده از آپوستروف را درک نکرده است. او در اعلام این خبر که حالا می‌توان کتابش را پیش‌خرید کرد، توییتی زد که در آن هم یک بار دیگر از آپوستروف استفاده غلط شده بود.

ترامپ جونیور، که سه‌شنبه توییتی همراه با اطلاعات دروغین درباره داروی هایدروکسی‌کلروکوئین و درمان کووید -۱۹ منتشر کرد و باعث شد توییتر حسابش را به مدت محدود معوق کند، کتاب را خودش منتشر می‌کند و هیچ انتشاراتی پشت آن نیست. او به رسانه‌های آمریکایی گفت که «با وجود اینکه ناشران قبلی من یک قرارداد کتاب بسیار سخاوتمندانه پیشنهاد دادند، آن را رد کردم و تصمیم گرفتم خودم منتشرش کنم».

کتاب قبلی او با عنوان «برانگیخته شده» به صورتی بسیار بحث‌برانگیز به صدر لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز رسید چون کمیته ملی جمهوری‌خواهان تعداد عمده‌ای از نسخه‌های چاپی آن را خریداری کرد. با استناد به پولیتیکو، کمیته ملی جمهوری‌خواهان همچنین مشغول خریداری عمده نسخه‌های «امتیاز لیبرال بودن» است و کتاب را به اهداکنندگانی پیشنهاد می‌کند که حداقل ۷۵ دلار پول بدهند.

ترامپ جونیور گفت: «کمیته ملی جمهوری‌خواهان توانست از جمع‌آوری سرمایه کتاب اولم تقریباً یک میلیون دلار پول کسب کند. یک بار دیگر مشتاق کمک جمع‌آوری سرمایه آن‌ها به نفع حزب جمهوری‌خواه هستم».

وبسایت ترامپ جونیور گفته کتاب جدیدش «حقیقت‌هایی را آشکار می‌کند که رسانه‌ها پوشش نمی‌دهند». ظاهراً قرار است این شامل «موارد بی‌شماری از رسوایی‌های لیبرال‌ها، سال‌ها نژادپرستی نهادینه‌شده در حزب دموکرات و دهه‌ها پلیس‌های شکست‌خورده» بشود.

البته که گمان می‌رود ترامپ جونیور در این جمله می‌خواسته به کلمه «سیاست‌ها» اشاره کند اما با یک غلط املایی آن را «پلیس‌ها» نوشته است.