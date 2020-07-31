به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «خلیل الحیه» عضو ارشد جنبش حماس سخنانی را در خصوص رویارویی ملت فلسطین با اشغالگران صهیونیست مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: اشغالگران به دنبال تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی و نابودی مسأله فلسطین هستند.

الحیه همچنین افزود: دشمن به دنبال آن است تا آوارگان فلسطینی را نیز از حق بازگشت محروم کند.

این عضو جنبش مقاومت اسلامی حماس ادامه داد: ملت فلسطین از صهیونیست‌های اشغالگر نمی‌هراسد و با آنها مقابله می‌کند.

خلیل الحیه در ادامه یادآور شد: ملت فلسطین برای مواجهه فراگیر با اشغالگران صهیونیست آماده است.