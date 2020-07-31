به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر جمعه در نشست خبری اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰۲ نفر به دلیل ابتلاء به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمان بستری هستند.

وی ادامه داد: از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۴۵ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۳۸ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۶۸ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۲۳ نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۲۸ نفر بستری هستند.

شفیعی گفت: تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون چهار هزار و ۱۳۱ نفر هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان موارد جدید بستری طی ۲۴ ساعته گذشته در بیمارستان‌های استان کرمان را ۱۱۱ نفر ذکر کرد و افزود: موارد جدید شامل ۶۱ مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، هشت ورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۳۳ نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، هشت مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و یک نفر دانشکده علوم پزشکی سیرجان است.

وی بیان کرد: تعداد فوتی‌های قطعی ابتلاء به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته هشت نفر شامل شش نفر شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دو نفر شهرستان‌های تحت پوشش حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم است.

به گفته شفیعی مجموع جانباختگان ابتلای قطعی به کووید ۱۹ از ابتدا تا کنون ۴۴۳ نفر است.