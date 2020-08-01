طرح های تحقیقاتی اکتشاف نفت در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان اظهار کرد: نرخ تورم در کشور افزایش یافته اما پروژه های هفته دولت در استان امسال بیش از سال گذشته خواهد بود.

وی با اشاره به آسیب های کرونا و بسته شدن مرزها، گفت: با بسته شدن مرزها صادرات و واردات محدود شده است هرچند که در یک ماهه گذشته صادرات ریلی از سر گرفته شد اما هنوز هم مشکلاتی وجود دارد و امیدواریم بتوانیم مبادلات را گسترش دهیم.

حق شناس در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ظرفیت خوبی در تولید محصولات کشاورزی داشته و امسال توانستیم ۳۰۰ هزار تن بیشتر گندم خریداری کنیم که ۴۰ درصد رشد را در خرید تضمینی گندم شاهد هستیم.

طبق گفته استاندار گلستان کشاورزان تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بخش کشاورزی پرداخت شده است.

وی با اشاره به افتتاح ها طرح هایی هم چون ترمینال فرودگاه گرگان و پیگیری افزایش ظرفیت نیروگاه علی آبادکتول، گفت: طرح های تحقیقاتی اکتشاف نفت در استان انجام شده و امیدواریم به نتیجه برسد.

حق شناس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوع کرونا گفت: میزان بار بستری بیماران با علائم کرونا در استان از ۹۰۰ نفر در پیک دوم کرونا به ۵۰۰ نفر رسیده است.

وی تصریح کرد: در پیک دوم به طور میانگین روزانه حدود دو هزار مراجعه سرپایی به مراکز درمانی اتفاق می افتاد که این عدد هم اکنون به هزار نفر رسیده است.

لیست ۴۲۸ پروژه رسید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان هم با اشاره به در پیش بودن هفته دولت، اظهار کرد: برای تدارک برنامه های هفته دولت و مشخص شدن پروژه های قابل بهره برداری و کلنگ زنی با فرمانداران شهرستان های مختلف مکاتبه شده تا طی هفته جاری این پروژه ها را اعلام کنند.

ابراهیم کریمی بیان کرد: تاکنون ۴۲۸ پروژه اعم از افتتاح و کلنگ زنی احصاء شده که از این تعداد ۴۲۲ پروژه قابل بهره برداری بوده و ۶ پروژه هم کلنگ زنی می شود.

کریمی گفت: فرمانداران برای برنامه ریزی مناسبت لیست پروژه های پیشنهادی را تا تاریخ مورد نظر اعلام کرد تا برنامه ها با نظم و بدون تداخل انجام شود.

وی با اشاره به شیوع کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، بیان کرد: پروژه های هفته دولت در استان قابل توجه است.