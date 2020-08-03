افزایش تولید٢٢کالای منتخب صنعتی/تولید لاستیک خودرو ٣٠درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، در سه ماهه اول امسال ۲۰۰.۱ هزار دستگاه انواع سواری تولید شد که با توجه به تولید ۱۸۴.۶ هزار دستگاه در سه ماهه اول ۱۳۹۸، در این حوزه با افزایش تولید ۸.۴ درصدی مواجه بودیم.

همچنین در زمینه تولید وانت ۱۵ هزار و ۹۴۳ دستگاه در سه ماهه اول امسال تولید شد و میزان تولید در سه ماهه اول سال گذشته ۱۲ هزار و ۹۷۵ دستگاه بوده که افزایش تولید ۲۲.۹ درصدی داشته است.

در زمینه تولید کمباین و تراکتور نیز به ترتیب افزایش تولید ۵.۷ و ۱.۵ درصدی داشته‌ایم.

در سه ماهه اول امسال، ۹۳ دستگاه کمباین و ۴۳۵۰ دستگاه تراکتور تولید شد و رقم تولید کمباین و تراکتور در مدت مشابه پارسال به ترتیب ۸۸ و ۴۲۸۴ دستگاه بوده است.

در حوزه تولید داروی انسانی نیز در سه ماهه اول امسال ۱۰.۱ میلیارد عدد و در مدت مشابه پارسال ۹.۵ میلیارد عدد تولید شد که افزایش ۶.۸ درصدی داشته است.

افزایش ۳۰.۱ درصدی تولید لاستیک خودرو

در زمینه تولید پودر شوینده نیز افزایش ۸.۷ درصدی داشته‌ایم. میزان تولید این کالای منتخب صنعتی در سه ماهه امسال ۱۵۱.۶ هزار تن و در مدت مشابه پارسال ۱۳۹.۴ هزار تن بوده است.

در زمینه تولید لاستیک خودرو، نئوپان و فیبر نیز به ترتیب افزایش تولید ۳۰.۱،۲۰.۹ و ۰.۲ درصد بوده است.

در سه ماهه امسال ۶۲.۷ هزار تن لاستیک خودرو، ۲۱۲ هزار متر مکعب نئوپان و ۳۲۰.۳ هزار متر مکعب فیبر تولید شد که این رقم در مدت مشابه پارسال (۱۳۹۸) به ترتیب ۴۸.۲ هزار تن لاستیک خودرو، ۱۷۵.۳ هزار متر مکعب نئوپان و ۳۱۹.۶ هزار متر مکعب فیبر بوده است.

در زمینه تولید روغن صنعتی و موتورتصفیه اول نیز در سه ماهه اول امسال رشد تولید ۳ درصدی داشته‌ایم. رقم تولید این حوزه در این مدت ۱۳۱.۷ هزار تنو در مدت مشابه پارسال ۱۲۷.۸ هزار تن بوده است.

در حوزه پتروشیمی با تولید ۱۵.۲۶ میلیون تن در ۳ ماه نخست امسال و با احتساب تولید ۱۴.۲۹ میلیون تن در مدت مشابه پارسال افزایش تولید ۶.۸ درصدی را تجربه کردیم.

در بخش تولید الیاف اکریلیک و نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی نیز به ترتیب ۱۱۳.۲ و ۱۲.۴ درصد افزایش تولید بوده است.

در ۳ ماهه امسال حدود ۱.۶ هزار تن الیاف اکریلیک و ۵۶ هزار تن نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی تولید شد که رقم تولید این دو کالا در سه ماهه اول پارسال (۱۳۹۸) به ترتیب ۰.۸ هزار تنو ۴۹.۸ هزار تن بوده است.

افزایش ۴۹.۴ درصدی تولید تلویزیون و ۱۱۵.۱ درصدی تولید ماشین لباسشویی

در زمینه تولید انواع تلویزیون، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی نیز به ترتیب افزایش تولید ۴۹.۴،۷.۹ و ۱۱۵.۱ درصدی داشته‌ایم.

بر این اساس در سه ماهه اول امسال به ترتیب ۲۱۰.۲ هزار دستگاه انواع تلویزیون ،۳۲۸.۵ هزار دستگاه انواع یخچال فریزر و ۲۰۷.۴ هزار دستگاه انواع ماشین لباسشویی تولید شد که رقم تولید در مدت مشابه پارسال به ترتیب ۱۴۰.۷ هزار دستگاه انواع تلویزیون، ۳۰۴.۶ هزار دستگاه انواع یخچال و فریزر و ۹۶.۴ هزار دستگاه ماشین لباسشویی بوده است.

در حوزه تولید فولاد خام و محصولات فولادی نیز به ترتیب با تولید ۶۹۶۹.۹ هزار تن فولاد خام و ۵۴۸۵ هزار تن محصولات فولادی در سه ماهه امسال افزایش تولید به ترتیب ۸.۵ درصدی و ۱.۸ درصدی داشته‌ایم.

میزان تولید فولاد خام و محصولات فولادی در سه ماهه ۱۳۹۸ به ترتیب ۶۴۲۶.۸ هزار تن و ۵۳۸۸.۶ هزار تن بوده است.

افزایش ۱۰ درصدی تولید سیمان

در زمینه تولید سیمان نیز افزایش تولید ۱۰ درصدی داشته‌ایم. میزان تولید سیمان در ۳ ماهه امسال ۱۶ میلیون و ۳۵۳ هزار تن و در سه ماهه پارسال ۱۴ میلیون و ۸۶۸ هزار تن بوده است.

در حوزه تولید کاتد مس، شمش آلومینیوم و آلومینا نیز به ترتیب افزایش تولید ۲.۱،۴۶.۳ و ۲.۳ درصدی داشته‌ایم.

در سه ماهه امسال تولید کاتد مس ۶۹.۶ هزار تن، تولید شمش آلومینیوم ۹۵ هزار تن و تولید آلومینا ۶۲.۸ هزار تن بوده است که این رقم در مدت مشابه پارسال به ترتیب ۶۸.۲ هزار تن کاتد مس ،۶۵ هزار تن شمش آلومینیوم و ۶۱.۴ هزار تن آلومینا بوده است.