به گزارش خبرنگار مهر، قدیمی‌ترین نسخ خطی منسوب به امام علی (ع) و غدیر امروز در قالب سه شنبه‌های فرهنگی به صورت مجازی در موزه حرم رضوی رونمایی شد.

مهدی قیصری نیک در این برنامه با اشاره به اینکه نسخه خطی «غرر الحکم و دررالکلم» که دربردارنده کلمات قصار، احادیث، حکم و مواعظ حضرت علی (ع) است، یکی از نفیس‌ترین و قدیمی‌ترین آثار موجود در کتابخانه های ایران است که در گنجینه رضوی نگهداری می‌شود، گفت: در حال حاضر در گنجینه رضوی حدود ۵۸۷ نسخه خطی از آثار منسوب به حضرت علی (ع) به زبان‌های عربی و فارسی وجود دارد که مشتمل بر احادیث و روایات وارد شده از حضرت است.

دبیر رونمایی از آثار نفیس سازمان کتابخانه ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی افزود: قیصری عبدالواحد بن محمد آمِدی تمیمی مؤلف اثر «غرر الحکم و دررالکلم» است، نسخه مذکور که به خط نسخ عربی ۱۵ سطری در قرن هفتم هجری قمری در ۲۶۹ برگ کتابت شده، به ترتیب حروف معجم و رعایت سجع تدوین شده است.

قیصری نیک در اشاره به رونمایی نسخه خطی «کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین (ع)»، اظهار کرد: از ویژگی‌های این تألیف حسن بن سدیدالدین یوسف بن مطهر، معروف به علامه حلّی است، این اثر مشتمل بر احادیث و روایات، فضائل، مناقب، امامت و صفات حضرت علی بن ابی طالب (ع) و کتابت شده توسط محمدباقر بن محمدشریف در محرم سال ۷۱۰ هجری قمری به خط نستعلیق ۱۹ سطری است.

وی افزود: نسخه خطی «الزام النواصب بامامه علی بن ابی طالب (ع)» هم مشتمل بر مقدمه و چند باب و فصل درباره دلایل و نصوص وارده بر اثبات امامت حضرت علی (ع) و رد مخالفان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است. در خصوص مؤلف این کتاب، نظرات مختلف است. برخی آن را از تألیفات سید بن طاووس و بعضی از شیخ مفلح بن حسن صیمری و یا فرزندش نصیرالدین حسین دانسته‌اند. همچنین این نسخه به خط نسخ شکسته مختلف السطر توسط سیف بن احمد لیثی حلی در ۱۶ جمادی الاول ۹۷۷ در قزوین کتابت شده است.

دبیر رونمایی از آثار نفیس سازمان کتابخانه ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با اشاره به اسناد به جا مانده از تشکیلات اداری آستان قدس رضوی به عنوان بخش دیگری از رونمایی، بیان کرد: اسناد از دوره صفویه به بعد نشان می‌دهد که در دوره صفویه، افشاریه و قاجاریه در روزهای دهم و ۱۸ ذی الحجه مجلس جشنی برپا شده و در آن غذا، شربت و شیرینی به حاضران داده می‌شد.

قیصری نیک، قدیمی‌ترین سند موجود در برپایی جشن عید قربان در حرم رضوی مربوط به سال ۱۰۱۶ قمری و قدیمی‌ترین سند مربوط به عید غدیر را نیز مربوط به سال ۱۰۱۹ قمری دانست و افزود: براساس این اسناد نماز عید قربان در حرم رضوی از دوره صفویه اقامه و خلعت به خطیب آستانه و پیش نماز در روز عید غدیر و قربان داده می‌شده است.

وی در ادامه گفت: همچنین تابلوی خوشنویسی «آیه اطاعت» اثر استاد علی‎ طه، خوشنویس سوری به خط نسخ عربی مربوط به سال ۱۴۱۸ قمری و تابلوی «واقعه غدیرخم» اثر سید فضل‎ الله هاشمی، با تکنیک رنگ و روغن روی چوب در سال ۱۳۸۶ شمسی از دیگر آثار رونمایی شده هستند.

وی بیان کرد: نفیس‌ترین آثار غدیریه موزه حرم مطهر رضوی هم شامل، تابلوی گل و مرغ و مینیاتور خوشنویسی شده از رضا بدرالسماء (نقاش)، سید مسعود آقامیری (مذهب) و سید رسول آقامیری (خوشنویس)، تابلوی «ولایت حضرت علی علیه‎ السلام» از حسین رزاقی به سبک مینیاتور و تکنیک اکریلیک می‌شوند.