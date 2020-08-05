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۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۵۹

با صدور پیامی؛

قالیباف درگذشت همسر سردار شهید تجلائی را تسلیت گفت

قالیباف درگذشت همسر سردار شهید تجلائی را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت همسر سردار شهید علی تجلائی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف طی پیامی درگذشت حاجیه خانم نسیبه عبدالعلی‌زاده همسر سردار شهید علی تجلائی را تسلیت گفت.  

متن این پیام بدین شرح است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
انالله و اناالیه راجعون 

درگذشت بانوی مکرمه حاجیه خانم نسیبه عبدالعلی‌زاده همسر سردار شهید علی تجلائی موجب تأسف و تأثر گردید.

این بانوی گرانقدر سال‌ها افتخار همراهی آن شهید سرافراز را داشتند و پس از آن بعنوان الگوئی از صبر و مقاومت در تمامی عرصه‌های انقلاب و نظام حضوری موثر داشتند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به مردم شریف استان آذربایجان شرقی به خانواده معزز و وابستگان محترم، برای آن فقیده سعیده رحمت و غفران و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌کنم.  

کد مطلب 4991511

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