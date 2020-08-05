قدرت تخریبی انفجار بیروت به اندازه یک بمب هسته ای کوچک بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی با اشاره به انفجار روز گذشته در بندربیروت نوشت: قدرت این انفجار معادل قدرت یک بمب هسته‌ای تاکتیکی بود. میزان زیادی از نیترات آمونیوم در بندر بیروت از بیش از ۶ سال قبل تاکنون در شرایط نامطلوبی انبار شده بود.

بر اساس این گزارش، قدرت انفجار صورت گرفته در بندر بیروت معادل ۶۰۰ تا ۸۰۰ تن ماده تی ان تی است. هنوز نمی‌دانیم که آیا تمام ماده موجود در انبار بندر منفجر شده است یا خیر اما آنچه که به وقوع پیوست بیشتر شبیه انفجار یک بمب هسته‌ای کوچک بود.

این روزنامه افزود: یکی از سرویس‌های امنیتی در لبنان از وجود پسماندهای سمی از قرن گذشته تا کنون در نزدیکی محل انفجار خبر داده است که باعث می‌شود پیامدهای این انفجار وخیم‌تر جلوه کند.

لبنان در زمینه وقوع چنین انفجاری که تعداد زیادی از آن بر روی زمین رخ نداده رکورد شکنی کرد. خسارات وارده بعد از وقوع انفجار در حد وقوع یک جنگ است. بندر بیروت به صورت کامل ویران شده به طوریکه به نظر می‌رسد یک حمله نظامی در آن رخ داده است.

طبق نوشته این روزنامه اطلاعات امنیتی اولیه نشان می‌دهد که دلیل وقوع این انفجار، به وجود آمدن یک آتش سوزی در نزدیکی انبار بوده و احتمالاً این آتش سوزی به دلیل لحیم کاری دروازه آهنی در این منطقه صورت گرفته است. بیش از ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم، که به صورت نامطلوبی انبار شده بود تبدیل به هیزم این آتش شد.

االاخبار نوشت: عربستان سعودی خیلی زود از این انفجار بهره برداری سیاسی کرده و با بازوهای رسانه‌ای وابسته به خود در ریاض، دبی و بیروت انگشت اتهام را به سمت حزب الله برد.