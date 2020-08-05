۲۵۰ میلیون موبایل ۵G در ۲۰۲۰ بارگیری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، به غیر از چین در بسیاری از کشورها شبکه اینترنت ۵G آنچنان گسترده نشده است. این درحالی است که بازار محصولات ۵G نیازمند گسترش شبکه زیر ساخت آن است تا بتواند رشد کند.

درهمین راستا نشریه تخصصی «دیجی تایمز» پیش بینی می کند محموله های موبایل ۵G در ۲۰۲۰ میلادی به ۲۵۰ میلیون دستگاه می رسد.

هرچند این پیش بینی بعید به نظر می رسد اما دیجی تایمز بر آن تاکید می کند و معتقد است ۱۷۰ میلیون دستگاه از رقم گفته شده به چین تعلق دارد. به عبارت دیگر ۷۰ درصد محموله موبایل های ۵G به این کشور تعلق دارد. موبایل های ۵G در چین بسیار محبوب هستند و در این اواخر به جای موبایل های پرچمدار ۵G با ویژگی های رده بالا، دستگاه هایی میان رده با تراشه های ۵G در بازار رصد شده است. همچنین پیش بینی می شود در سال جاری بسیاری از شرکت های «تولید کننده تجهیزات اصلی» یاOEMها موبایل های ۵G ارزان قیمت به بازار روانه کنند.

تولیدکننده اصلی تجهیزات در اصل شرکتی است که یک قطعه را به عنوان محصول اصلی ولید می‌کند و این محصول به عنوان مواد اولیه برای تولید یک محصول دیگر در شرکتی دیگر استفاده می شود.

بیشتر موبایل هایی که قرار است به چین بارگیری شوند نیز توسط هواوی ساخته می شوند که از مدت ها قبل بر این بازار سلطه دارد.

طبق آمار بین ژانویه تا مارس سال جاری ۲۴ میلیون موبایل ۵G بارگیری شده است. بنابراین باید بین آوریل تا دسامبر ۲۲۵ میلون دستگاه ۵G دیگر بارگیری شود، تا پیش بینی این موسسه تحقیقاتی محقق شود.

هرچند چنین رقمی دست نیافتنی به نظر می رسد، اما باید توجه داشت که در سه ماهه های دوم و سوم موبایل های میان رده متعددی به بازار عرضه شده اند که به خصوص در چین فروش دستگاه های ۵G را افزایش می دهند.