به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیشرز ویکی، شیوع کووید -۱۹ در حال تغییر دادن کتاب‌هایی است که مصرف‌کنندگان خریداری می‌کنند و مکان خرید کتاب‌ها هم دارد عوض می‌شود.

کریستن مک‌لین مدیر اجرایی توسعه کسب‌وکار انتشارات ان‌دی‌پی بوکس در سمینار آنلاینی که هفته گذشته برگزار شد گفت با وجود تمام اختلال‌هایی که به خاطر کروناویروس در اقتصاد جهانی به وجود آمده، فروش واحدی کتاب‌های چاپی در فصل اول ۲۰۲۰ نسبتاً بالا باقی ماند.

وی افزود: با وجود اینکه این سقوط اقتصادی بی‌سابقه باعث شده سنجیدن اثر کووید -۱۹ روی عرصه نشر در طولانی مدت سخت شود، این صنعت در گذشته هم به خوبی دوره‌های سخت را پشت سر گذاشته است.

مک‌لین به این نکته اشاره کرد که طی دوران رکود بزرگ اقتصادی و بعد از آن، فروش واحدی کتاب‌های چاپی تنها در یک سال یعنی ۲۰۰۹ افت جدی داشت که در آن بیکاری به اوج خود رسیده بود؛ اما فروش از ۷۶۰ میلیون نسخه در سال ۲۰۰۷ به ۸۰۹ میلیون در سال ۲۰۱۲ رسید.

او اضافه کرد که این افزایش با اضافه شدن کتاب‌های الکترونیکی در نظر گرفته شده است. بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ نیز میزان فروش در کل نسبتاً ثابت بود.

مک‌لین گفت با توجه به اینکه فعلاً میزان فروش نسبتاً ثابت است، اما باید گفت الگوهای خرید به خاطر پاندمی تغییر کرده‌اند. بین روزهای اول مارس و چهارم آوریل (۱۱ اسفند تا ۱۶ فروردین)، تقاضا در بخش‌هایی از جمله مهارت‌های بیرون از خانه (با افزایش چاپ ۷۴ درصدی طی یک سال)، تاریخچه پزشکی از جمله کتاب‌هایی درباره پاندمی آنفلوانزا (با افزایش ۷۱ درصدی)، بازی‌ها و فعالیت‌ها (با افزایش ۴۲ درصدی) و کتاب‌های داستانی ادبی (با افزایش ۱۰ درصدی) بیشتر شد.

فروش در بخش‌های کتاب‌های غیرداستانی و داستانی مخصوص کودکان هم در هیمن فاصله زمانی در مقایسه با بازه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است. مک‌لین گفت: «تاثیر بازه کووید کاملاً بر کتاب‌های کودکان مشهود است.»

در بخش کتاب‌های کودکان برخی از موضوع‌ها بر اثر همه‌گیری ویروس کرونا علاقه مند بیشتری یافته است و یکی از حوزه‌هایی که از زمان خانه ماندن کودکان رشد چشمگیری داشته آمادگی برای مدرسه است. بین روزهای اول مارس و چهارم آوریل فروش در بخش فعالیت‌ها (که شامل رنگ‌آمیزی و کتاب‌های طراحی می‌شود) افزایشی ۳۲ درصدی داشت. بخش مطالعه (شامل یادگیری اولیه و عناوین ریاضی و علوم مدرسه) ۸۳ درصد رشد کرد و فروش در بخش کتاب‌های هنر زبان‌ها برای خوانندگان جوان (بین ۴ تا ۸ سال) با جهشی ۹۸ درصدی مواجه شد.

پاندمی همچنین مکان خرید کتاب را تغییر داده و فروش آنلاین افزایش و فروش فیزیکی کاهش داشته است. کووید -۱۹ همچنین اثری چشمگیر بر بزرگ‌ترین مناطق بزرگ خرید کتاب داشته است. بین روزهای اول مارس و یازدهم آوریل، فروش در منطقه نیویورک سیتی که سخت‌ترین ضربه را از کرونا خرده ۱۶.۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد و میزان کلی فروش ۵.۲ درصد کم شد.