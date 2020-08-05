۴۰۰ کیلومتر از نوار ساحلی دریای مازندران آزادسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری پیش ازظهر چهارشنبه در مراسم آزادسازی سواحل مازندران در مجموعه رفاهی قوه قضائیه در فرح آباد ساری گفت: تاکنون از حدود ۴۷۸ کیلومتر از اراضی ساحلی استان مازندران بیش از ۴۰۰ کیلومتر با تلاش و همکاری دادستان‌های سراسر استان مازندران و مسئولان مرتبط آزاد شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضائی با عزمی جدی، پیگیر آزادسازی سواحل برای مردم است، افزود: امید است که بتوانیم تمام سواحل استان مازندران را آزاد کنیم تا هم استانی‌های عزیز و هموطنانی که به این استان سفر می‌کنند از موهبت خدادادی سواحل دریا استفاده کنند.



وی با اشاره به ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اینکه باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزادسازی شود، عنوان کرد: تاکنون از حدود ۴۷۸ کیلومتر از اراضی ساحلی استان مازندران بیش از ۴۰۰ کیلومتر با تلاش و همکاری دادستان‌های سراسر استان مازندران و مسئولان مرتبط آزاد شده است.



حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه حدود ۳۵ کیلومتر از سواحل دریای خزر که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد باید آزاد سازی شود، گفت: دادستان‌های شهرهای ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی، حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی داشته باشند.



وی تاکید کرد: همان طوری که حریم دریای خزر در اختیار مجموعه دستگاه قضائی آزاد سازی شد، با قدرت درآزاد سازی باقی مانده حریم دریای خزر نیز پای کار هستیم.