به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، فرزاد جهان بین در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان، گفت: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی توجه ویژه ای به حوزه فرهنگ دارد و این موضوع فرصت ارزشمندی برای مدیریت فرهنگ در اختیار ما قرار می دهد.

سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه اگر بخواهیم در حوزه فرهنگ شاهد موفقیت باشیم، باید بتوانیم مدیریت فرهنگ انجام دهیم، افزود: در مدیریت فرهنگ باید به اثر حوزه های مختلفی از جمله اقتصاد، جامعه شناسی، معماری توجه کرد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی برای گسترش بیشتر فرهنگ انقلابی، باید نظام های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی را با نظام های فرهنگی هماهنگ کند.

سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه سلوک مدیران روی مردم تاثیر زیادی دارد، گفت: هیچ عاملی به اندازه سلوک و منش مدیران روی جامعه دانشگاهی تاثیر ندارد و در فرهنگ سازمانی نیز عامل مهم، رفتار مسئولان سازمان هاست. عامل اثرگذار دیگر، اساتید هستند، از این رو تاثیرگذاری ما بر بدنه دانشجویی، باید از طریق استاد باشد.

جهان‌بین، کرامت را یک مولفه کلیدی دانست و افزود: اگر کرامت از بین برود، مانند زمین سوخته است که نمی توان در آن کار مثمر ثمر انجام داد.

وی با اشاره به اولین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، گفت: بسیاری از جوانان ما به دلیل علاقه به شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، جذب انقلاب شدند و حتی محجبه شدند. رفتارهای سردار بزرگ مقاومت باید به عنوان منش اصلی مدیران مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در دوران کنونی نباید از فضای مجازی غافل ماند، البته کار مهم، شبکه‌سازی و اتصال ظرفیت تولیدکننده به توزیع کننده است که در این میان نقش تشکل ها و کانون‌های دانشجویی بسیار مهم و حیاتی است.