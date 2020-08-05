انتخاب هیات رئیسه شورای شهر شیراز در سال آخر/تغییر بی تغییر

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه اعضای شورای شهر شیراز در یک صد و چهل و چهارمین جلسه شورای شهر شیراز در آخرین سال فعالیت خود با رأی گیری نسبت به انتخاب هیأت رئیسه سال آخر اقدام کردند.

در این جلسه سید عبدالرزاق موسوی با کسب ١٠ رأی از دوازده رأی اعضای شورای شهر در سال پایانی به عنوان رئیس شورای شهر شیراز انتخاب شد.

ابراهیم صبوری نیز همچون سال قبل با کسب یازده رأی از دوازده رأی ممکن به عنوان نایب رئیس شورای شهر ابقاء شد.

سعید نظری با کسب دوازده رأی از سیزده رأی اعضای شورای شهر به عنوان سخنگوی شورای شهر باقی ماند.

سولماز دهقانی نیز با کسب سیزده رأی همچنان به عنوان منشی اول فعالیت خواهد کرد و قاسم مقیمی نیز با کسب همین تعداد رأی به عنوان منشی دوم شورای شهر ابقاء شد.

در طی این رأی گیری نوذر امامی با کسب دوازده رأی از سیزده رأی ممکن به عنوان خزانه دار شورای شهر مشخص شد.