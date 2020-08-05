پوستر طرح «تابستانه کتاب ۹۹» طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با شیوع ویروس کرونا و لزوم در خانه ماندن برای حفظ سلامت تن، بار دیگر کتاب این همنشین دلنشین به یاری جسم و روحمان آمده و مونس و همدم روزهای خانهنشینیمان شده است. در این شرایط، دومین طرح فروش کتاب در سال ۹۹ با شعار «کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم» در حال شروع و اجراست.
پوستر «طرح تابستانه کتاب» متناسب با شعار (کتاب بخوانیم ایمن بمانیم) طراحی شده است. در این پوستر استفاده از عناصری مانند رنگ، خط، بافت، اسلیمی، کتاب، ماسک و…، همگی در ترکیب باهم برای تبیین این شعار به کار رفتهاند.
کتاب بهعنوان منبع آگاهی و جریان فرهنگساز مانعی ایمن در برابر مشکلات اجتماعی و ناملایمات است و طرح پوستر نشان دهنده تلفیق دو محافظ جسم و روح (کتاب باز در حال خوانده شدن و ماسک) است که نیازهای این روزهایمان را به تصویر کشیده است.
زمینه اسلیمی به کار رفته در این طرح را میتوان به همان جریان فرهنگسازی و شکوفایی تشبیه کرد و رنگهای گرم کتاب نشان از تابستان دارد. بافت خاکستری در زمینه، برای نشان دادن گذر از روزهای سخت قرنطینه و بیماری است.
گفتنی است، هدف از طراحی پوستر «طرح تابستانه کتاب» تشویق و ترغیب کسانی است که میخواهند اوقات خود را در دوران قرنطینه و خانهنشینی با مطالعه پُرکنند و ماندن در خانه را با کتاب سپری کنند.
طرح «تابستانه کتاب ۹۹» با شعار «کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم» از ۱۸ مرداد تا ۳۰ مردادماه در کتابفروشی های عضو طرح در سراسر کشور برگزار میشود.
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