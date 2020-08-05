دیدار ترامپ و «کیم» پیش از انتخابات آمریکا بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، «مون چونگ-این» (Moon Chung-in) مشاور ویژه رئیسجمهور کره جنوبی در امور دیپلماتیک و امنیتی امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که بعید بهنظر میرسد دیدار مجددی میان «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا و «کیم جونگ اون» رهبر کرهشمالی در سال جاری میلادی به انجام برسد.
مشاور ویژه رئیسجمهور کره جنوبی در امور دیپلماتیک و امنیتی در این باره ادامه داد: در اینکه «غافلگیری اکتبر» (دیدار ترامپ با رهبر کرهشمالی یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰) در کار باشد شک دارم، نه فقط بهخاطر زمان بندی تنگاتنگی که در آستانه انتخابات آمریکا وجود دارد، بلکه از این نظر که ترامپ چیزی برای ارائه کردن به کره شمالی ندارد.
این در حالیست که شبکه تلویزیونی سیجیتیان (CGTN) چندی پیش اعلام کرد که «استفان بیگون» ( Stephen Biegun) نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات با کره شمالی و معاون وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی اعلام کرد که مذاکره جدید میان سران واشنگتن و پیونگ یانگ پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ در نوامبر سال جاری میلادی بعید به نظر میرسد.
گفتنی است، ۳ دُور مذاکره میان سران کره شمالی و آمریکا با کارشکنیهای مکرر واشنگتن به شکست منتهی شد.
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