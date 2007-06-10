به گزارش خبرگزاری مهر، روسای جمهوری اسلامی ایران و نیکاراگوئه در این مذاکرات با اشاره به مشترکات متعدد در دیدگاههای مسئولان دو کشور و ظرفیت های فراوان موجود؛ بر توسعه مناسبات و همکاری های تهران - ماناگوآ در بخش های مختلف تاکید کردند.

دکتر احمدی نژاد و اورتگا با تاکید بر لزوم حفظ روحیه انقلابی و استفاده صحیح از منابع طبیعی و خدادادی در روند سازندگی کشور، تصریح کردند: سرمایه گذاری ، تامین انرژی و برق، کشاورزی، دامداری، صیادی، ایجاد بنادر و احداث نیروگاه از جمله زمینه های موجود برای توسعه و گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و نیکاراگوئه است.

روسای جمهوری اسلامی ایران و نیکاراگوئه با اشاره به تلاش قدرت های بزرگ در راستای استثمار ملت ها تاکید کردند: کشورهای مستقل می توانند با تبادل تجربیات و دستاوردهای خود در حوزه های گوناگون، زمینه پیشرفت و رفاه ملت های خود را فراهم کنند.

دکتر احمدی نژاد و اورتگاه همچنین با اشاره به اهمیت نقش پیمان های منطقه ای و بین المللی در معادلات جهانی خاطرنشان کردند: تسریع در همکاری کشورهای آزاد و مستقل در قالب پیمان ها و سازمان های منطقه ای و بین المللی از جمله "گروه آلیا" تنها راه مقابله با قدرت های سلطه طلب است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات با اشاره به دستاوردهای ایران در بخش های مختلف از جمله سد سازی، احداث نیروگاه و کشاورزی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در انتقال تجربیات و دانش روز خود به نیکاراگوئه هیچ محدودیتی ندارد و آماده افزایش همکاری ها در زمینه های گوناگون است.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه ایران در زمینه تولید ماشین های کشاورزی و دامداری جایگاه مناسبی است گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده ارائه آموزش های لازم به کشاورزان و دامداران نیکاراگوئه ای به منظور افزایش سطح درآمد و رفاه مردم این کشور است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فعالیت های ایران در حوزه صید و پرورش آبزیان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران می تواند دستاوردهای خود در بخش ایجاد بنادر تجاری و صیادی و همچنین پرورش و صید انواع ماهی را در اختیار نیکاراگوئه قرار دهد.

دکتر احمدی نژاد ساختن و آبادانی را نیازمند تلاش، صبر و مقاومت دانست و گفت: دولت نیکاراگوئه با فعالیت ها و اقدامات خود می تواند زمینه پیشرفت و رفاه ملت این کشور را ایجاد کند.

دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوئه نیز در این مذاکرات با اشاره به زمینه های فراوان برای سرمایه گذاری در این کشور تصریح کرد: سرمایه گذاران ایرانی برای مشارکت در طرح های نیکاراگوئه در بخش های انرژی، جهانگردی، کشاورزی، دامداری و صنعت از اولویت ویژه ای برخوردار هستند و می توانند با توجه به علایق و اولویت های خود در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند.

رئیس جمهور نیکاراگوئه با اشاره به نیاز مبرم کشور خود به برق؛ اهتمام ایران در احداث نیروگاه به منظور تامین برق این کشور را بهترین خبر برای مردم نیکاراگوئه دانست و گفت: نیکاراگوئه خواستار استفاده هر چه بیشتر از تجربیات و دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در زمینه احداث نیروگاه و تامین برق است.

اورتگا با اشاره به حضور بیش از 40 درصد مردم نیکاراگوئه در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: کشاورزی، دامداری و صنایع تبدیلی مواد غذایی از دیگر زمینه های موجود برای حضور سرمایه گذاران ایران در نیکاراگوئه است.