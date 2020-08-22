به گزارش خبرنگار مهر، «اپرای عروسکی عاشورا» از جمله آثار ماندگار عاشورایی در حوزه هنرهای نمایشی ایران است که به همت گروه تئاتر «آران»، لیبرتوی آن در سال ۱۳۸۷ توسط بهروز غریب‌پور نوشته و موسیقی آن نیز توسط بهزاد عبدی ساخته شد. این اپرا برای اولین بار به شکل عروسکی در تالار فردوسی به کارگردانی بهروز غریب‌پور روی صحنه رفت و پس از آن اجرا بارها به مناسبت ایام ماه محرم در ایران و خارج از کشور به اجرا درآمده است.

«اپرای عروسکی عاشورا» در دوازدهمین سال تولید خود و در شرایط کرونایی جامعه، امکان اجرای صحنه‌ای و میزبانی از علاقمندان را همچون محرم سال‌های گذشته نداشت. به همین بهانه خبرگزاری مهر پیشنهاد انتشار ویدئویی بریده‌هایی از این اثر ماندگار را با بهروز غریب‌پور مطرح کرد که با استقبال این هنرمند باسابقه همراه شد و از امروز تا پایان دهه نخست ماه محرم می‌توانید همراه با سرویس هنر خبرگزاری مهر به تماشای گزیده‌هایی از این اثر بنشینید.

امروز و در دومین روز از دهه نخست محرم به تماشای فرازی دیگر از «اپرای عروسکی عاشورا» نشسته‌اید؛ «محتشم کاشانی همچون هر خالق صادق یک اثر هنری به تاریخ سفر کرده و جزئی از بازماندگان از همراهان حسین (ع) شده و در سوگواری واقعه کربلا سهیم می‌شود. ذوالجناح عروج می‌کند.»

عوامل اپرای عروسکی «عاشورا» عبارتند از:

نویسنده، طراح و کارگردان: بهروز غریب‌پور، آهنگساز: بهزاد عبدی، رهبر ارکستر: ویلادیمیر سیرنکو، اجرای موسیقی: ارکستر و گروه کر ناسیونال اکراین، اعضای گروه کر ارکستر سمفونیک تهران، طراح شبیه‌ها: علی پاکدست و مریم اقبالی، طراح لباس: مریم معینی، مدیر کارگاه ساخت شبیه‌ها: مریم اقبالی، مدیر کارگاه ساخت صحنه: حجت هاشمی، بازی دهندگان: مریم اقبالی، علی پاکدست، علی ابوالخیریان، مرجان احمدی، مرضیه سرمشقی، نسیم امیر خسرو، هانی حسینی، سارا اقبال، مرضیه نادری، مریم رحمانی، مهرنوش صادقیان، ثمین جوادزاده، صدف بیگدلی، رؤیا الماسی مهر، مهرنوش خالقی، زینب اشرف زاده، الهام وفایی و سارا ولی، دستیاران کارگردان: علی پاکدست، مریم اقبالی، علی ابوالخیریان و قاسم رحمتی، دستیار طراح صحنه: قاسم رحمتی، صحنه یاران: فاطمه هدهدی، آیدا کلاهی و منا تعظیمی، خوانندگان: مصطفی محمودی، محمد معتمدی، بهار موحد، مهدی جاور، فرشاد فولادوند، محمدرضا صادقی، علی خدایی، مهدی امامی، کیوان فرزین، اسماعیل مؤمن ثانی، سینا ولی پور، سارا رضازاده و گروه همسرایی «غافر»، گوینده خطبه حضرت زینب (س): نسیم ادبی، اعضای کارگاه ساخت شبیه‌ها: مریم اقبالی، علی پاکدست، محسن ایمانخانی، علی ابوالخیریان، مونا کیانی فر و اکرم اصغری، قالب‌گیری و ریخته‌گری: علی ابوالخیریان، اعضای کارگاه دوخت لباس و آرایه ها: مریم معینی، افسانه زمانی، مونا کیانی‌فر، اکرم اصغری و کاملیا نوحی، طراح پوستر، بروشور و کلیه مواد تبلیغی: آیرین غریب‌پور، مسئول امور بین‌الملل و مالی: سولماز فاتحی خامنه، ضبط موسیقی: خانه ضبط موسیقی کیف (اکراین) و استودیو پاپ (تهران)، صدابرداران: آن دری موکریکتسکی و حمید آداب، افکت: امیر بهزاد با تشکر از ابراهیم اثباتی، سرپرست واحد نور و نورپرداز: امیر محمدی، تصویربردار و تدوینگر تصاویر میانی: علیرضا سالمی، خوشنویسی: قاسم رحمتی، مسئول رسانه‌ای: زینب لک، طراحی و اجرای تکنیکی تصاویر: آرمان مقدم و هانی حسینی، محصول مشترک گروه تئاتر عروسکی «آران»، اداره کل هنرهای نمایشی، بنیاد فرهنگی هنری رودکی و مؤسسه توسعه هنرهای معاصر.

عکس‌های اجرا از احسان نقابت است.