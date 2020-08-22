ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به درخواست آمریکا برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های بین المللی علیه ایران، گفت: حقیقت این است که با توجه به خروج آمریکا از برجام، آنها حق استفاده از مکانیسم ماشه را ندارند اما آنچه آمریکایی‌ها را مُصر به استفاده از مکانیسم ماشه کرده، سیاست مبتنی بر قدرت یا به تعبیر عامیانه قانون جنگل است.

وی بیان کرد: آمریکا با وجود نبودن در برجام، صرفاً با قلدری و یکه تازی به دنبال این است که از مکانیسم ماشه در قضیه تحریم تسلیحاتی ایران و بازگرداندن تحریم‌های جمهوری اسلامی استفاده کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما تکلیفمان با ایالات متحده آمریکا مشخص است، چرا که می‌دانیم آنها در تمام طول تاریخ انقلاب اسلامی به دنبال ایجاد محدودیت برای جمهوری اسلامی بوده و هستند؛ امروز حرف ما با اعضای اتحادیه اروپا و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد است که موضعی دوگانه را در پیش گرفته‌اند.

رضایی با بیان اینکه ما به اعضای شورای امنیت سازمان ملل دو تذکر می‌دهیم، گفت: تذکر اول این است که یکه تازی های آمریکا در آینده گریبان شورای امنیت سازمان ملل متحد را خواهد گرفت و زمانی نخواهد پایید که این شورا هم سازوکار خود و نیمه جان کم رمقش را از دست بدهد بنابراین برای حفظ این سازوکار هم شده، آنان باید مانع یکه تازی ایالات متحده شوند.

وی ادامه داد: اما تذکر دوم ما به اعضای شورای امنیت درباره عزم جمهوری اسلامی ایران برای مقاومت و پایداری در اهداف عالیه خود است و ما به این نتیجه رسیده‌ایم که قطعاً بر مواضع خودمان استقامت کنیم و این یک موضع راهبردی است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهند آمریکا را همراهی کنند، قطعاً ما در مجلس شورای اسلامی از ابزارهای خودمان مانند تعلیق و محدود کردن بازرسی‌ها، خروج از برجام، خروج از NPT و دیگر گزینه‌ها استفاده خواهیم کرد.