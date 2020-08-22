از «دور و بر» خود خبردار شوید

به گزارش خبرگزاری مهر، قابلیت جدید «این دوروبرا» تقسیمبندیهای متفاوتی بر اساس دسته بندی، فاصله و حمل و نقل همگانی دارد و در صورتی که مکانیاب گوشی خود را روشن کنید به راحتی میتوانید انواع اماکنی را که به دنبالش هستید با یک جستجوی ساده پیدا کنید.
دسته بندیهای اماکن بسیار متنوع و گسترده است. مانند سازمانها و ادارات، بانکها، عابربانکها، داروخانهها، درمانگاهها، رستورانها، دفاتر اسناد رسمی و..... همچنین تمامی مکانهای اطراف بر اساس نزدیکترین تا دورترین فاصله به شما نیز قابل جستجو است. نزدیکترین خطوط اتوبوس و متروی قابل استفاده با اطلاعات و جزئیات کامل نیز در این بخش گنجانده شده است.
همچنین امکان مشاهده نقشه در نمای پرسپکتیو (دید پرنده) و چرخش ۳۶۰ درجه نقشه نیز دیگر قابلیت جذابی است که میتوانید به وسیله آن با زوم کردن تصویر نقشه، ساختمانها را به صورت سه بعدی ببینید.
گفتنی است اپلیکیشن «رایا» نقشه آفلاین تهران و کرج با آخرین تغییرات معابر آنهاست و مسیریابی سخنگو نیز محسوب میشود که امکان ارائه فرامین صوتی فارسی را هم دارد. همچنین میتوان با ورود به این نرم افزار اماکن شخصی خود را ذخیره کرد و مسیرهای مورد نظر را به اشتراک گذاشت. وضعیت ترافیک معابر اصلی بر روی نقشه، قابلیت جستجوی آفلاین محلات، معابر و موقعیتها، انواع قابلیتهای مسیریابیهای مختلف و بسیاری امکانات دیگر را میتوان روی این اپلیکیشن جستجو کرد.
برای دانلود و نصب اپلیکیشن رایا میتوانید به سامانه نقشه تهران به نشانی map.tehran.ir و اپ استورهای معتبر مراجعه کنید.
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