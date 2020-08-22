برای وجود مدارس سمپاد مطالبه اجتماعی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ‏شورای اسلامی در‬ برنامه شامگاه گذشته پرسشگر درباره این مدارس اظهار کرد: در کمیسیون آاموزش یک رویکردی درباره نخبگان داریم و جلسات ‏مفصلی برگزار شده ولی ویژه سمپاد هنوز کار خاصی ‏نکرده ایم.‏

وی افزود: قطعاً برنامه داریم و جلساتی خواهیم داشت و ‏مسئولی به عنوان رابط مجلس و سازمان سمپاد معرفی ‏خواهیم کرد.‏

منادی با بیان اینکه نگاه های متفاوتی درباره سمپاد وجود ‏دارد گفت: آیا تستی که بچه ها را جدا می کند به درستی ‏طراحی شده است؟ آیا این آزمون خودش ویژگی ها و ‏حساسیت بالایی دارد و آیا به درستی می تواند بچه های ‏مستعد را شناسایی کند؟ آیا بچه هایی نداریم که از چشم ما ‏دور مانده باشند؟

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ‏تاکید کرد: انگیزش مهم است. بچه ها در این مدارس تک ‏بعدی پرورش پیدا می کنند.‏

منادی درباره این موضوع که برخی سمپادی های ما در ‏دوره کارشناسی رشته دیگری می خوانند و بعد برای مقطع ‏ارشد به سمت علوم انسانی می روند، گفت: نوبلیست هایی ‏داریم که ریاضی خوانده اند و بعد دانشگاه به سمت علوم ‏انسانی رفته اند. به عنوان مثال کم داریم کسی که اقتصاد ‏انرژی بلد باشد. اینطور حرکت کردن مسیر درستی است ‏که جواب خوبی می دهد.‏

‏ آریا الستی معاون بنیاد ملی نخبگان نیز‬ در‬ این‬ برنامه‬ در پاسخ به ‏اینکه توقع از سمپاد چیست؟ گفت: برخی در نقد عملکرد ‏این سازمان عنوان آن را از سازمان ملی به سازمان ‏مدارس پرورش استعدادهای درخشان تقلیل می دهند. ‏

وی افزود: کار استعدادیابی و پرورش استعداد برای اینکه ‏جوانان را به نخبگان اثرگذار تبدیل کنیم جزو وظایف سمپاد ‏است و نباید ماموریت های این سازمان را صرفاً به مدرسه ‏داری تقلیل دهیم. این سازمان را با کار سنگین صرفاً ‏مدرسه داری فشل و ناکار آمد نکنیم.‏

معاون بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه اگر این سازمان ‏بتواند با کمک وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی ‏نخبگان به این هدف برسد آنچه از سمپاد می خواهیم محقق ‏می شود گفت: اگر انواع ساحت های تربیتی و استعدادها را ‏به رسمیت بشناسیم و این رویکرد، سرآغاز شناسایی ‏افرادی باشد که می توانند در آینده تغییرات خوبی ایجاد ‏کنند، آن موقع رشد همه این استعدادهای شناسایی شده ‏برنامه ریزی می کنیم.‏

الستی افزود: یک فرد نخبه و دارای استعداد باید با مسائل ‏اجتماعی آشنا باشد و به طور طبیعی در سطح جامعه ‏حضور داشته باشد. ‏

وی تاکید کرد که اگر فقط بر مبنای یک ساحت تحصیلی ‏یعنی استعداد تحصیلی حرکت کنیم این دانش آموزان را ‏جدا کرده و نظام آموزشی مجزایی جدای از سایرین در نظر ‏بگیریم این جداسازی منجر به تربیت افراد تحول آفرین در ‏جامعه نخواهد شد.‏

معاون بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه سازمان سمپاد باید ‏برای تمام آموزش و پرورش کارکرد کشف استعدادهای ‏مختلف را داشته باشد گفت: اگر معلمی استعداد دانش ‏آموزی را در یک منطقه دور دست کشف کرد باید چه کند؟ ‏معلم باید با سازمان در ارتباط باشد و سازمان کمک کند که ‏استعداد این فرد در مسیر درست هدایت شود.‏

الستی ادامه داد: برای کشف و پرورش استعداد باید فعالیت های فراوانی انجام دهیم. روش شناسایی، آموزش و تربیت ‏مربی، استفاده از امکانات آموزش و پرورش و سایر نهادهای مربوط باید مدنظر قرار بگیرد و پروتکلی در این ‏زمینه تهیه شود. آن وقت اگر سازمان به این نتیجه رسید در ‏مناطقی باید مدارس نمونه وجود داشته باشد که توانایی ‏تربیتی ایجاد کند، مسئله‌ای نیست و می توان این کار را ‏انجام داد؛ اما مسئله این است که ماموریت سمپاد صرفاً ‏نباید به مدرسه داری محدود شود.‏

وی با اشاره به سیاست تفکیک و جداسازی گفت: اگر این ‏سیاست منجر به دریافت یکسری نتایج به جز اهداف خود ‏مدارس باشد خلاف عدالت آموزشی است. مثلاً اصرار ‏دارم فرزندم به مدرسه سمپاد برود نه به دلیل اینکه به علوم ‏علاقه مند است و در آن استعداد دارد بلکه به این دلیل که ‏آینده بهتری برای ورود به دانشگاه دارد و آینده بهتری برای ‏کسب و کار و غیره خواهد داشت.‏

وی ادامه داد: اما اگر جداسازی به معنای ایجاد امکانات ‏ویژه برای پرورش استعدادی مختلف است خلاف عدالت ‏نیست. جداسازی اگر هیچ برتری اجتماعی ایجاد نکند کار ‏بدی هم نیست و به معنای وجود مدارس تخصصی است.‏

معاون بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه انجمن آماتوری نجوم ‏از موفق ترین انجمن های ماست، گفت: یک علت کسب ‏توفیقات متعدد این انجمن این است که یادگرفتن علم نجوم ‏هیچ آورده اجتماعی ایجاد نمی کند و کسی که به سمت آن ‏می‬ رود صرفاً به دلیل عشق و علاقه است. ‏

وی ادامه داد: اما رشته‌ای چون زیست شناسی با پزشکی ‏گره خورده است. یکی از افراد سرشناس علم پزشکی را ‏می‬ شناسم که اثرگذاری زیادی در حوزه های مختلف علمی و ‏اجتماعی دارد و یک بار گفت عمرم را تلف کردم زیرا ‏نباید به رشته پزشکی می رفتم و باید زیست شناسی ‏می‬ خواندم. متاسفانه شاهد هستیم که جامعه و خانواده وی را ‏به سمت پزشکی سوق داده است.‏

وی در پاسخ به یکی از کامنت های مخاطبان مبنی بر اینکه ‏‏۹۰ درصد به خاطر کنکور به سمت سمپاد می روند؟ گفت: ‏به نطرم نکته درستی است. سازمان سمپاد به جای آنکه ‏ماموریت عمودی داشته باشد باید ماموریت افقی داشته ‏باشد. عمودی یعنی یک عده خاص را انتخاب کنیم و به انها ‏آموزش دهیم و برای بقیه مسئولیتی نداشته باشیم. اما اگر ‏سمپاد سازمانی با ماموریت افقی باشد باید با معاونت ‏آموزشی، پرورشی، کانون پرورش فکری کودکان، بنیاد ‏ملی نخبگان همکار باشد و امکانات رد و بدل کند.‏

الستی افزود: تا کنون دیدگاه اینگونه نبوده است. مسئولان دیدگاه های مختلف داشته اند یک وزیر قبلاً مدارس سمپاد ‏را کم و یکی زیاد کرده است و بعد در تامین امکانات مانده ‏اند.‏

معاون بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه قصد نقد فعالیت های ‏گذشته سمپاد را در این برنامه ندارم اظهار کرد: در شرایط ‏امروز داشتن مدرسه سمپاد الزامی است؛ اما مدارس ‏تخصصی. مدرسه تخصصی به این معنی است که در انتها ‏نتیجه برای دانش آموز افزایش بهره برداری از آنچه باشد ‏که در آن استعداد دارد و به دنبال برتری اجتماعی و ‏موفقیت در کنکور نیست. باید بپذیریم ساحت های استعدادی ‏متنوع است.‏

وی با طرح این پرسش که برای چه المپیاد برگزار می ‏کنیم؟ گفت: دانش آموزان را تحت رقابت شدید قرار می ‏دهیم که چه بشود؟ وی مرتب در جهت رقابت با دوستان ‏است و اگر در محیطی قرار گرفت که رقابتی نیست ‏حرکتی از او نخواهیم دید. مهم این است که اگر فردی ‏استعداد دارد، در همان زمینه رشد کند و توانمندی هایش ‏افزایش یابد.‏

الستی افزود: چرا جامعه باید بخشی از جوانان خودش را ‏جدا‬ کند و چرا انتظار خاصی داریم؟ آیا آن استعداد فقط در ‏ساحت علم است؟ پزشکی موفق است که در کنار علم ‏خوبی که فراگرفته روحیات دیگر چون از خودگذشتگی در ‏وجود وی پرورش پیدا کرده باشد. نه اینکه فقط به انگیزه ‏افزایش درآمد به سمت پزشکی برود و مریض را به چشم ‏مشتری ببیند.‏

وی با اشار به اینکه بنیاد ملی نخبگان، سازمان سمپاد را به ‏عنوان همکار راهبردی می شناسد گفت: اصلاح فقط نمی ‏تواند صرفاً از سمپاد شروع شود. اگر ضعفی در وظیفه ‏تنظیم گری و رگولاتوری مدارس غیردولتی از سوی ‏آموزش و پرورش وجود دارد باید آن هم اصلاح شود. ‏

وی ادامه داد: مطالبه اجتماعی وجود دارد و نمی توان یک ‏باره مدارس سمپاد را تعطیل و یا تبدیل کرد اما باید سیاست ‏تبدیل دیوار به پرچین را شروع کنیم.‏

