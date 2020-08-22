برای وجود مدارس سمپاد مطالبه اجتماعی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه شامگاه گذشته پرسشگر درباره این مدارس اظهار کرد: در کمیسیون آاموزش یک رویکردی درباره نخبگان داریم و جلسات مفصلی برگزار شده ولی ویژه سمپاد هنوز کار خاصی نکرده ایم.
وی افزود: قطعاً برنامه داریم و جلساتی خواهیم داشت و مسئولی به عنوان رابط مجلس و سازمان سمپاد معرفی خواهیم کرد.
منادی با بیان اینکه نگاه های متفاوتی درباره سمپاد وجود دارد گفت: آیا تستی که بچه ها را جدا می کند به درستی طراحی شده است؟ آیا این آزمون خودش ویژگی ها و حساسیت بالایی دارد و آیا به درستی می تواند بچه های مستعد را شناسایی کند؟ آیا بچه هایی نداریم که از چشم ما دور مانده باشند؟
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انگیزش مهم است. بچه ها در این مدارس تک بعدی پرورش پیدا می کنند.
منادی درباره این موضوع که برخی سمپادی های ما در دوره کارشناسی رشته دیگری می خوانند و بعد برای مقطع ارشد به سمت علوم انسانی می روند، گفت: نوبلیست هایی داریم که ریاضی خوانده اند و بعد دانشگاه به سمت علوم انسانی رفته اند. به عنوان مثال کم داریم کسی که اقتصاد انرژی بلد باشد. اینطور حرکت کردن مسیر درستی است که جواب خوبی می دهد.
آریا الستی معاون بنیاد ملی نخبگان نیز در این برنامه در پاسخ به اینکه توقع از سمپاد چیست؟ گفت: برخی در نقد عملکرد این سازمان عنوان آن را از سازمان ملی به سازمان مدارس پرورش استعدادهای درخشان تقلیل می دهند.
وی افزود: کار استعدادیابی و پرورش استعداد برای اینکه جوانان را به نخبگان اثرگذار تبدیل کنیم جزو وظایف سمپاد است و نباید ماموریت های این سازمان را صرفاً به مدرسه داری تقلیل دهیم. این سازمان را با کار سنگین صرفاً مدرسه داری فشل و ناکار آمد نکنیم.
معاون بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه اگر این سازمان بتواند با کمک وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان به این هدف برسد آنچه از سمپاد می خواهیم محقق می شود گفت: اگر انواع ساحت های تربیتی و استعدادها را به رسمیت بشناسیم و این رویکرد، سرآغاز شناسایی افرادی باشد که می توانند در آینده تغییرات خوبی ایجاد کنند، آن موقع رشد همه این استعدادهای شناسایی شده برنامه ریزی می کنیم.
الستی افزود: یک فرد نخبه و دارای استعداد باید با مسائل اجتماعی آشنا باشد و به طور طبیعی در سطح جامعه حضور داشته باشد.
وی تاکید کرد که اگر فقط بر مبنای یک ساحت تحصیلی یعنی استعداد تحصیلی حرکت کنیم این دانش آموزان را جدا کرده و نظام آموزشی مجزایی جدای از سایرین در نظر بگیریم این جداسازی منجر به تربیت افراد تحول آفرین در جامعه نخواهد شد.
معاون بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه سازمان سمپاد باید برای تمام آموزش و پرورش کارکرد کشف استعدادهای مختلف را داشته باشد گفت: اگر معلمی استعداد دانش آموزی را در یک منطقه دور دست کشف کرد باید چه کند؟ معلم باید با سازمان در ارتباط باشد و سازمان کمک کند که استعداد این فرد در مسیر درست هدایت شود.
الستی ادامه داد: برای کشف و پرورش استعداد باید فعالیت های فراوانی انجام دهیم. روش شناسایی، آموزش و تربیت مربی، استفاده از امکانات آموزش و پرورش و سایر نهادهای مربوط باید مدنظر قرار بگیرد و پروتکلی در این زمینه تهیه شود. آن وقت اگر سازمان به این نتیجه رسید در مناطقی باید مدارس نمونه وجود داشته باشد که توانایی تربیتی ایجاد کند، مسئلهای نیست و می توان این کار را انجام داد؛ اما مسئله این است که ماموریت سمپاد صرفاً نباید به مدرسه داری محدود شود.
وی با اشاره به سیاست تفکیک و جداسازی گفت: اگر این سیاست منجر به دریافت یکسری نتایج به جز اهداف خود مدارس باشد خلاف عدالت آموزشی است. مثلاً اصرار دارم فرزندم به مدرسه سمپاد برود نه به دلیل اینکه به علوم علاقه مند است و در آن استعداد دارد بلکه به این دلیل که آینده بهتری برای ورود به دانشگاه دارد و آینده بهتری برای کسب و کار و غیره خواهد داشت.
وی ادامه داد: اما اگر جداسازی به معنای ایجاد امکانات ویژه برای پرورش استعدادی مختلف است خلاف عدالت نیست. جداسازی اگر هیچ برتری اجتماعی ایجاد نکند کار بدی هم نیست و به معنای وجود مدارس تخصصی است.
معاون بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه انجمن آماتوری نجوم از موفق ترین انجمن های ماست، گفت: یک علت کسب توفیقات متعدد این انجمن این است که یادگرفتن علم نجوم هیچ آورده اجتماعی ایجاد نمی کند و کسی که به سمت آن می رود صرفاً به دلیل عشق و علاقه است.
وی ادامه داد: اما رشتهای چون زیست شناسی با پزشکی گره خورده است. یکی از افراد سرشناس علم پزشکی را می شناسم که اثرگذاری زیادی در حوزه های مختلف علمی و اجتماعی دارد و یک بار گفت عمرم را تلف کردم زیرا نباید به رشته پزشکی می رفتم و باید زیست شناسی می خواندم. متاسفانه شاهد هستیم که جامعه و خانواده وی را به سمت پزشکی سوق داده است.
وی در پاسخ به یکی از کامنت های مخاطبان مبنی بر اینکه ۹۰ درصد به خاطر کنکور به سمت سمپاد می روند؟ گفت: به نطرم نکته درستی است. سازمان سمپاد به جای آنکه ماموریت عمودی داشته باشد باید ماموریت افقی داشته باشد. عمودی یعنی یک عده خاص را انتخاب کنیم و به انها آموزش دهیم و برای بقیه مسئولیتی نداشته باشیم. اما اگر سمپاد سازمانی با ماموریت افقی باشد باید با معاونت آموزشی، پرورشی، کانون پرورش فکری کودکان، بنیاد ملی نخبگان همکار باشد و امکانات رد و بدل کند.
الستی افزود: تا کنون دیدگاه اینگونه نبوده است. مسئولان دیدگاه های مختلف داشته اند یک وزیر قبلاً مدارس سمپاد را کم و یکی زیاد کرده است و بعد در تامین امکانات مانده اند.
معاون بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه قصد نقد فعالیت های گذشته سمپاد را در این برنامه ندارم اظهار کرد: در شرایط امروز داشتن مدرسه سمپاد الزامی است؛ اما مدارس تخصصی. مدرسه تخصصی به این معنی است که در انتها نتیجه برای دانش آموز افزایش بهره برداری از آنچه باشد که در آن استعداد دارد و به دنبال برتری اجتماعی و موفقیت در کنکور نیست. باید بپذیریم ساحت های استعدادی متنوع است.
وی با طرح این پرسش که برای چه المپیاد برگزار می کنیم؟ گفت: دانش آموزان را تحت رقابت شدید قرار می دهیم که چه بشود؟ وی مرتب در جهت رقابت با دوستان است و اگر در محیطی قرار گرفت که رقابتی نیست حرکتی از او نخواهیم دید. مهم این است که اگر فردی استعداد دارد، در همان زمینه رشد کند و توانمندی هایش افزایش یابد.
الستی افزود: چرا جامعه باید بخشی از جوانان خودش را جدا کند و چرا انتظار خاصی داریم؟ آیا آن استعداد فقط در ساحت علم است؟ پزشکی موفق است که در کنار علم خوبی که فراگرفته روحیات دیگر چون از خودگذشتگی در وجود وی پرورش پیدا کرده باشد. نه اینکه فقط به انگیزه افزایش درآمد به سمت پزشکی برود و مریض را به چشم مشتری ببیند.
وی با اشار به اینکه بنیاد ملی نخبگان، سازمان سمپاد را به عنوان همکار راهبردی می شناسد گفت: اصلاح فقط نمی تواند صرفاً از سمپاد شروع شود. اگر ضعفی در وظیفه تنظیم گری و رگولاتوری مدارس غیردولتی از سوی آموزش و پرورش وجود دارد باید آن هم اصلاح شود.
وی ادامه داد: مطالبه اجتماعی وجود دارد و نمی توان یک باره مدارس سمپاد را تعطیل و یا تبدیل کرد اما باید سیاست تبدیل دیوار به پرچین را شروع کنیم.
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