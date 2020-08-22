به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد، یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در مراسم نمادین راهاندازی یکی از این آشپزخانهها در مرکز نیکوکاری بوتراب شهر اختیارآباد کرمان ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم گفت: در ایام ماه محرم با توجه به محدودیتهایی که برای طبخ غذا در سطح شهرها ایجاد شده است وزارت بهداشت و درمان مجوزهای را به کمیته امداد داده که همچون ماه مبارک رمضان نذورات مردم را جمعآوری و مطابق با نیت آنها هزینه کند.
وی ادامه داد: به همین منظور همزمان با سراسر کشور ۷۲ آشپزخانه ویژه طرح اطعام حسینی توسط کمیته امداد استان کرمان در مرکز استان و شهرستانها راهاندازی شده است که در ایام ماه محرم با رعایت پروتکلهای بهداشتی و نظارت دانشگاه علوم پزشکی غذای گرم طبخ و بین نیازمندان توزیع خواهد کرد.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان به روشهای مشرکت در طرح اطعام حسینی اشاره کرد و افزود: مردم خیر و نیکوکار استان کرمان میتوانند از طریق کد دستوری #۰۳۴*۸۸۷۷* شمارهحساب ۲۲۰۳۱۳۶۱۰۵ و شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۰۶۴۸۷۹ بانک تجارت در این طرح مشارکت کنند.
وی بابیان اینکه طرح احسان حسینی نیز همزمان با طرح اطعام حسینی در ایام ماه محرم و بهمنظور جمعآوری کمکهای مردمی و سبد کالا برای توزیع بین نیازمندان توسط این نهاد اجرا میشود، اظهار کرد: سال گذشته شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کمکهای مردمی در قالب طرح احسان حسینی در استان جمعآوری و بر اساس نیت خیران هزینه شد.
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