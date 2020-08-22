۱۲ طرح تولیدی و صنعتی در سقز به بهره برداری می رسد

بهنام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح‌های تولید پوشاک شرکت بازرگانی الماس غرب آلتونی، تیرچه و خرپای صنعتی طالع، تولید انواع محصولات شوینده شرکت شویا جام آربابا و بسته بندی انواع محصولات غذایی آسیاب شده از غلات شرکت کانیلان کارزان کردستان، مهمترین طرح‌هایی است که در هفته دولت رسماً افتتاح می‌شود.

میرزایی اضافه کرد: همچنین در سال مزین به جهش تولید، خط تولید چندین واحدی صنعتی ارتقا یافته که به صورت نمادین طرح توسعه و آئین راه اندازی خط جدید تولید خرپای صنعتی شرکت کورد استحکام تک نما به بهره برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: برای این طرح‌ها در مجموع بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که در مجموع به ظرفیت اشتغال بیش از ۱۲۰۰ نفر در بخش صنعت شهرستان سقز، بیش از ۸۰ نفر دیگر افزوده شد.