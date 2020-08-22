ال جی نمایشگر شفاف برای متروی چین می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، شرکت ال جی دیسپلی( یکی از زیرمجموعه های شرکت ال جی) به طور رسمی اعلام کرد نمایشگرهای شفاف ۵۵ اینچی برای قطارهای مترو پکن و شنژن در چین فراهم کرده است.

این پنل های شفاف او ال ای دی برای نشان دادن اطلاعات به مسافران استفاده می شود. شفافیت نمایشگرهای مذکور ۳۸ درصد است و وضوح full HD دارند.

البته هنوز مشخص نیست این شرکت کره ای چه تعداد نمایشگر برای قطارهای مترو چین فراهم می کند.

علاوه بر آن شرکت تولید کننده اعلام کرده تولید پنل های او ال ای دی شفاف خود را دو برابر می کند زیرا معتقد است نسل جدید نمایشگرها را می توان در بخش های تجاری مختلف مانند پنجره های بزرگ مغازه ها یا نمای خارجی ساختمان و همچنین نمایشگاه ها استفاده کرد.