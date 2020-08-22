احداث مدرسه در مناطق محروم مرزی توسط خیرین و قهرمانان کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، این مدارس با کمک های مردمی در روستاهای عباس آباد، شهرک حاجی و سیاه خوله در مرحله ساخت یا طراحی است و امکان حضور جمعی از دانش آموزان در دوره دبستان و یا ادامه تحصیل در دوره دبیرستان را فراهم می کند.

امیر توکلیان، کمیل قاسمی و مرتضی علیزاده از قهرمانان و پیشکسوتان کشتی کشور به نمایندگی از موسسه خیرین خادمین علی ابن ابیطالب (ع) جهت بازدید از مدارس درحال ساخت در روستاهای مرزی شهرستان صالح آباد در منطقه ی سه مرز(ایران،افغانستان، ترکمنستان) حاضر شدند و از مراحل ساخت این مدارس بازدید کردند.

همچنین این گروه، نسبت به توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در برخی از روستاهای مرزی اقدام کردند و از طرف دیگر شرایط اجرای طرح درآمد خانوار از طریق پرداخت حق الزحمه به بانوان روستایی، در ازای انجام طرح های مختلف سوزن دوزی پیگیری شد.

برخی کشتی‌گیران و چهره های مطرح ورزش همچون رسول خادم، حسن رحیمی، کمیل قاسمی، احسان لشکری، امیر توکلیان، علی اصغر بذری، عباس طحان، هادی حبیبی، رضا لایق، عزت الله اکبری، مهدی برائتی، مصطفی علیزاده، سجاد گنج‌زاده، بهمن عسکری، نجمه خدمتی، نیلوفر اردلان، میمنت قاسم آبادی به همراه پرویز پرستویی بازیگر سرشناس سینما، تئاتر و تلویزیون در این اقدامات خیرخواهانه در استان هایی سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان و مناطق محروم اطراف تهران شرکت دارند.