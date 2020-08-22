خیرین سلامت فارس ۱۹ تفاهم نامه منعقد کردند

دکتر علی اکبر رامجردی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حمایتهای خیرین سلامت با تمرکز بر مبارزه با ویروس کرونا در حال انجام است افزود: علاوه بر این خیرین با در نظر قرار دادن سایر نیازهای بهداشتی – درمانی، ۱۹ تفاهمنامه دیگر مرتبط به رفع نیازهای عرصه سلامت را در دفتر مجمع خیرین تأمین سلامت فارس به ثبت رساندند.

مدیر عامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس با اشاره به کمک‌های خیرین در مبارزه با ویروس کرونا گفت: رفع سایر نیازهای بهداشت و درمان در کنار رسیدگی به مشکل کرونا ضروری و جز نیازهای مردم است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری خیران علاوه بر کمک ۱۲۵ میلیارد ریالی در موضوع کرونا در چند پروژه حوزه سلامت نیز فعالیت داشته اند، افزود: احداث ساختمان آزمایشگاه اتفاقات بیمارستان قلب الزهرا (س)، احداث ساختمان پایگاه‌های اورژانس خانه زنیان و فیروز آباد، اهدای زمین برای پایگاه اورژانس کوهنجان، تکمیل بخش شیمی درمانی بیمارستان امیر، تکمیل اقامتگاه مرکزی همراه بیمار در شیراز، مشارکت در بازسازی مرکز دیالیز بیمارستان شهید فقیهی، تکمیل مرکز جامع سلامت افزر، توسعه بخش اتفاقات بیمارستان امام محمد باقر (ع) قیر و کارزین، تأمین دستگاه‌های سی تی اسکن بیمارستان نی ریز و تأمین اعتبار خرید تجهیزات پزشکی و دستگاه عکسبرداری بیمارستان ارسنجان نیز حمایت خود را در قالب تفاهمنامه با مجمع خیرین تأمین سلامت از جمله فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه بوده است.

رامجردی مجموع این تفاهمنامه ها را از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال اعلام کرد.