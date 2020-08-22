به گزارش خبرگزاری مهر، «رویترز» در خبری اختصاصی از برنامه سفر «استفان بیگون» معاون وزارت خارجه آمریکا به روسیه و لیتوانی با هدف صحبت در باب تحولات بلاروس خبر داده است.

این اقدام بیگون حاکی از آن است که آمریکا نیز می‌خواهد در کنار اتحادیه اروپا، نقشی فعال‌تر در تحولات بلاروس ایفا کند که این روزها درگیر اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری است.

اگرچه رویترز می‌گوید سفر بیگون طی روزهای آتی انجام خواهد شد؛ وزارت خارجه آمریکا هنوز در این باره خبری اعلام نکرده است.

اتحادیه اروپا در حمایت از معترضان، نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری بلاروس را که به پیروزی «الکساندر لوکاشنکو» برای ششمین دور متوالی منجر شده، زیر سوال برده است حال آنکه آمریکا نیز نظر مشابهی دارد.

اما روسیه، اعتراضات خیابانی بلاروس را امری داخلی تلقی می‌کند و می‌گوید اگر بخواهیم چنین موضوعی را بین‌المللی کنیم، باید در شورای امنیت هم جایی برای رسیدگی به خشونت پلیس در بعضی کشورهای غربی (به طور ویژه آمریکا)، باز کنیم.