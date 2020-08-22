شهید لاجوردی از افراد منحرف، مبارز در راه انقلاب ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین مراسم سالگرد معراج مرد پولادین نهضت و انقلاب، شهید اسدالله لاجوردی در ستاد مرکزی سازمان زندان‌ها و با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.

محسنی اژه‌ای در این مراسم با عرض تسلیت ایام شهادت ابا عبدالله الحسین (ع) گفت: آنچه در کربلا واقع شد زیبایی، کمال انسانیت، کمال توحید، کمال مروت و کمال صبر بود که در مقابل نهایت پستی و رذالت‌ها خودنمایی کرد.

وی با بیان اینکه هرآنچه که تا قیام قیامت باید انسان‌ها بدانند، نمادی از آن در عاشورا اتفاق افتاد، ادامه داد: توحید، شجاعت، صداقت و از خودگذشتگی و تمام فضایلی را که می‌توان تصور کرد، در کربلا و در روز عاشورا و تاسوعا اتفاق افتاد.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: این صف حق و باطل و خوبی و بدی تا قیامت استمرار خواهد داشت. مهم آن است که ما در کدام خط هستیم و تا آخر در کدام خط باقی خواهیم ماند. رفتن در راهی که امام حسین (ع) قدم نهاد سخت است؛ اما سخت‌تر از آن تا آخر ماندن است.

محسنی اژه‌ای افزود: امروز برای ما و برای این نسل و برای کسانی که این انقلاب و امام (ره) را درک کردند، پذیرش برخی مسائل آسان است. همه دیدیم در تمام زمانی که نهضت حسینی به پرچمداری امام بزرگوارمان بلند شد، کسانی بودند که با امام (ره) حرکت کردند؛ اما الان کجا هستند؟ تا کجا همراه امام بودند؟

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از رهپویان حضرت اباعبدالله الحسین که از ابتدا تا انتها لبیک گفت و بر این لبیک خود صادقانه ایستاد و یکی از سلاله پاک حسین (ع) سید اسدالله لاجوردی بود که امسال سالگرد او با شروع ماه محرم الحرام مصادف شده است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: شهید لاجوردی شخصیتی بود که از نوجوانی در سنین قبل از بلوغ در راه امام حسین (ع) قدم نهاد. قبل از بلوغ عشق امام حسین (ع) در وجود او تبلور یافت و با مؤمنین و مردم، بسیار مهربان بود و از نوجوانی تا لحظه شهادتش نه انحراف پیدا کرد و نه از رفتن ایستاد.

وی گفت: شهید لاجوردی همانند بسیاری از شهدای بزرگ کربلا صادق و خستگی ناپذیر بود و از شماتت دشمنان در راه دین و مکتبش به هیچ وجه نگران نبود.

اژه‌ای تصریح کرد: شهید لاجوردی شخصیتی بود که چه در زمانی که زیر شکنجه‌های طاقت فرسای رژیم منحوس پهلوی و ساواک قرار داشت و چه در زمانی که در این نظام مسئولیت داشت، هیچ تفاوتی نکرد؛ آن موقع خدا را می‌دید و برای خدا صبر می‌کرد و در مقطعی هم که در مسند قدرت قرار گرفت، این قدرت را در راه خدمت به مردم و اسلام صرف کرد.

معاون اول دستگاه قضا افزود: دغدغه شهید لاجوردی در زمانی که در مسند قدرت بود، بیشتر از زمانی بود که زیر شکنجه ساواک قرار داشت و زمانی که در کشور مسئولیت داشت، نگران بود که نکند شیطان و شیطان صفت‌ها در روح و جسم و فکر او حلول کنند؛ همانطور که در فکر و روح بسیاری از افراد دیگر حلول کردند و آن‌ها را از راه بازداشتند.

وی بیان داشت: شهید لاجوردی همانند مقتدای خود امام حسین (ع) که در بحبوحه جنگ به فکر اصلاح و زنده کردن و تربیت کردن بود، در بحبوحه ترورها و قتل‌های عجیب توسط دشمن از ساختن یک فرد منحرف غافل نمی‌شد و وقت شخصی خود و خانواده خود را با جوانی که احساس می‌کرد فریب خورده است، صرف می‌کرد و بعضاً تا صبح با آن فرد صحبت می‌کرد تا او را بازگرداند.

اژه‌ای با بیان اینکه شهید لاجوردی در بحبوحه جنگ مسلحانه تمام عیار داخلی مسئولیت دادستانی را برعهده گرفت، گفت: شهید لاجوردی در مقطعی مسئولیت دادستانی را بر عهده گرفت که مواجه بود با آغاز ترور شخصیت‌های بزرگ و جنگ مسلحانه تمام عیار داخلی و جنگ خارجی در ایران. در مقطع مسئولیت شهید لاجوردی عوامل استکبار و تروریست‌ها در شرق و غرب کشور جولان می‌دادند و با سلاح گرم به روی مردم عادی اعم از بازاری، کشاورز، دانشجو و استاد آتش می‌گشودند.

معاون اول دستگاه قضا گفت: شهید لاجوردی در مقطعی مسئولیت دادستانی را پذیرفت که یک مسئول وقتی از خانه بیرون می‌آمد، نمی‌دانست عصر به خانه باز می‌گردد یا نه و هر آن احتمال می‌داد که خود یا وسیله نقلیه‌اش مورد انفجار قرار گیرد.

وی یادآور شد: این سخن که اگر کسی یک فرد منحرف را نجات دهد، گویی همه انسان‌ها را نجات داده، در شخص شهید لاجوردی تبلور پیدا می‌کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: شهید لاجوردی از همین افرادی که فریب خورده بودند، منحرف شده بودند و سلاح به روی مردم کشیده بودند، مبارز در راه همین انقلاب ساخت.

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: او کسانی را ساخت که به جبهه اعزام شدند و به شهادت رسیدند؛ کسانی را ساخت که تا همین امروز و تا الان در خط مستقیم باقی ماندند.

وی با بیان اینکه شهید لاجوردی شخصیتی فروتن و متواضع بود، گفت: زندانیان وقتی شهید لاجوردی وارد یک بند می‌شد، نمی‌دانستند که ایشان دادستان است و باور نمی‌کردند؛ چراکه می‌دیدند یک شخص عادی مثل همه و بدون داشتن چند محافظ وارد زندان می‌شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: شهید لاجوردی بسیار حساس نسبت به بیت المال و آگاه نسبت به زمان بود؛ فریب نمی‌خورد؛ نفوذ ناپذیر بود؛ به شدت مقلد و متعبد بود و از خودش اجتهاد نمی‌کرد. او فقه خوانده بود و اهل مطالعه بود؛ ولی مثل برخی نبود که آنجا که باید تقلید کرد، از خودش اجتهاد کند و فتوا دهد.

معاون اول قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آرزوی محشور شدن آنان با امام حسین (ع) عنوان کرد: عاملی که شهید لاجوردی را ماندگار و ممتاز کرد، علاوه بر اینکه صبور، صادق، بصیر، شجاع و شکنجه شده بود و شماتت دشمنان نیز دنبال وی بود، دو چیز بود: اول اینکه از ابتدای نوجوانی تا لحظه شهادت یک لحظه منحرف نشد و یک لحظه دست از مقتدای خود برنداشت و همیشه پشت سر امام، مکتب، مرجع تقلید و ولی فقیه خود حرکت کرد و این چیزی بود که لاجوردی را ممتاز کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه گفت: نکته دوم این است که شهید لاجوردی یک لحظه از تلاش و مجاهدت در راه خدا بازنماند. او بسیار با خانواده خود مهربان بود و برای خدا، کار خانه را انجام می‌داد؛ برای خدا لبخند می‌زد و برای خدا گریه می‌کرد و یک لحظه از مجاهدت دست نکشید و خستگی ناپذیر بود.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: کسانی بودند که چه بسا بیش از شهید لاجوردی شکنجه شدند؛ اما الان کجا هستند و چه می‌کنند؟

وی ادامه داد: کسانی بودند که مبارزه کردند و ادعای کمک به خلق را داشتند و چه بسا واقعاً در این مسیر قرار گرفتند؛ اما اکنون مسیر آنها جداست.

گفتنی است، در این مراسم با اهدای تابلوی ضریح شش گوشه حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) به خانواده شهید سید اسدالله لاجوردی، از همسر و فرزندان این شهید بزرگوار، قدردانی به عمل آمد.

همچنین با حضور رئیس و مسئولان سازمان زندان‌ها به همراه خانواده شهید لاجوردی در مقابل درب ورودی سازمان زندان‌ها، از تندیس شهید سید اسدالله لاجوردی رونمایی شد.