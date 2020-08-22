لوکاشنکو: مهمترین تصمیمم را در طول ۲۵ سال حکومتداری گرفتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس، صدور دستور استقرار نظامیان این کشور در مرزهای غربی را مهمترین تصمیمی دانست که در طول ۲۵ سال حکومتداری گرفته است.

علاوه بر استقرار نظامیان بلاروس در مرزهای غربی، وزارت دفاع بلاروس نیز از آغاز پروازهای برنامه ریزی شده جنگنده‌های این کشور در خطوط مرزی این کشور در جهت گیری به سمت غرب خبر داده است.

لوکاشنکا پیشتر نسبت به انجام مانورهای نظامی کشورهای عضو ناتو در خاک لهستان و لیتوانی و در نزدیکی مرز بلاروس ابراز نگرانی کرده و دستور داد تا به توجه به وضعیت پرتنش در مرزهای غربی، واحدهای تیپ هوایی این کشور به مناطق مرزی منتقل شود.

کشور بلاروس از دو هفته قبل یعنی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، صحنه اعتراضاتی است که از سوی کشوری های غربی حمایت می شود. معترضن مدعی تقلب در انتخابات هستند.

در همین رابطه، اتحادیه اروپا در حمایت از این اعتراضات، تحریم هایی را علیه بلاروس در نظر گرفته است.