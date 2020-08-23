ارتباط آلودگی هوا با بروز بیماری آسم در کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، «توربن سیگسگارد»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه آرهوس دانمارک، در این باره میگوید: «یافته ها نشان میدهد قرارگیری در معرض آلودگی هوا بر ابتلا به بیماری آسم تاثیر دارد.»
در این مطالعه، دادههای بیش از ۷۹۷ هزار کودک دانمارکی بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۴ بررسی شد و این کودکان از سن ۱ تا ۱۵ سال تحت نظر بودند. حدود ۱۲۳ هزار نفر از این کودکان قبل از ۲ سالگی، مبتلا به بیماری آسم یا خس خس مداوم سینه شدند.
سپس دادههای مربوط به میزان آلودگی هوا محل زندگی کودکان، سابقه بیماری آسم والدین، و سیگارکشیدن والدین بررسی شد.
محققان دریافتند میزان بالاتر بیماری آسم و خس خس مداوم سینه در کودکان دارای والدین مبتلا به آسم و در کودکان دارای مادران سیگاری در دوره بارداری به مراتب بالاتر بود.
محققان همچنین دریافتند قرارگیری در معرض میزان بالاتر ذرات ریز آلودگی هوا، احتمال ابتلا به بیماری آسم و خس خس سینه را به مراتب تشدید میکند.
در افراد مبتلا به بیماری آسم، مجاری هوا ملتهب شده و مخاط زیادی تولید میشود که نفس کشیدن را دشوار میکند.
نتایج نشان میدهد کاهش در میزان آلایندهها به کاهش شمار کودکان مبتلا به بیماری آسم و خس خس سینه کمک میکند.
