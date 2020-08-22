واکنش به موج سوم کرونا/ساخت واکسن دور از انتظار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی در برنامه تیترامشب شبکه خبر افزود: این روند افزایشی از استانهای گرمسیری شروع شد و شرایط سختتری از ابتدای شیوع بیماری طی کردیم اما باز کادر درمان روزهای سختتر از اسفند را کنترل کردند تا توانستیم مرگ و میر راکاهش دهیم.
وی با ابراز تأسف از دست دادن تعداد زیادی از کادرپزشکی و هموطنان در ماههای اخیر گفت: روند کاهشی از استانهایی همچون هرمزگان و خوزستان آغاز شد اما در برخی استانها هنوز روند رو به کاهش مطمئنی نداریم همچون اصفهان و استانهای شمالی که نگران رفتار مردم هستیم.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: برخی افراد با ساده انگاری شرایط بیماری را به خانه میبرند مردم همانطور که عید همکاری کردند استدعای مراعات و درک شرایط و رعایت شیوه نامههای بهداشتی را داریم همکاران ما واقعاً خسته شده اند چرا که فقط سختی کار نیست وقتی میبینند به رغم تمام تلاشها مردم مراعات نمیکنند احساس خستگی در آنها ماندگار میشود.
وی درباره نشر اخباری مبنی بر یافتن دارو یا واکسن کووید ١٩، افزود: شاید مردم با شنیدن این اخبار شرایط را ساده میبینند در حالی که تا کنون هیچ داروی صددرصد قطعی در دنیا نیست.
وی گفت: مهم ترین عامل در دنیا برای کاهش مرگ و میر توانایی کادر درمان بوده که ایران این قابلیت را دارد که توانسته انها را کاهش دهند پس انها را خسته نکنید.
جان بابایی با اشاره به تعطیلات پیش رو، ادامه داد: همه دلباخته امام حسین (ع) هستیم اما با رفتارمان داغی به دل خانوادهها نگذاریم و با رعایت تمام شیوه نامههای بهداشتی حماسه حسینی بیافرینیم.
معاون درمان وزارت بهداشت همچنین درباره موج سوم کرونا، گفت: اصلاً قابل پیش بینی نیست چرا که بعد از اردیبهشت فکر میکردیم تیرماه وضع بهتری داشته باشیم که اینگونه نشد همه چیز بستگی به رفتار اجتماعی دارد.
وی درباره تأثیر کرونا در همه بخش ها و مضرات آن بر اقتصاد و دیگر حوزهها، افزود: وزارت بهداشت از این فرصت برای محکم کردن زیرساخت ها خیلی خوب استفاده کرد تربیت و افزایش نیروی انسانی و افزایش تخت های بیمارستانی بعد از این ویروس را شاهد بودیم الان وزارت بهداشت در تسلط بر بیماری کرونا توانمندتر از شش ماه گذشته و برخی کشورهاست.
جان بابایی در ادامه به آئین نامه کلینیک مجازی اشاره کرد و گفت: در کلینیک مجازی به عنوان مثال خدمات تصویربرداری از راه دور در پرونده بیمار میرود این هفته ٢٠ نقطه دور افتاده کشور را ویزیت انلاین میکنیم که این دستاورد بزرگی برای نظام سلامت کشور است که این هفته بصورت رسانهای اغاز میکنیم.
وی افزود: با هماهنگیهای انجام شده بخش های ویژه را گسترش دادیم و دستخوش تصمیمات خارج از کشور نشدیم کشور ما با کمیته علمی و تصمیمهایی بنابر شرایط کشور به نفع مردم پیش رفت.
جان بابایی با اشاره به اینکه بیش از هزار کار پژوهشی در رابطه با این بیماری در کشور انجام شد گفت: توسعه دانشگاههای علوم پزشکی و شبکههای بهداشت در این شرایط کرونایی به داد ما رسید.
معاون وزیر بهداشت افزود: توسعه تختها حاشیه امنی برای ما ایجاد کرد و خدمات الکترونیک و اموزش کوتاه مدت سبب شد بتوانیم این بحران را مدیریت کنیم.
وی با اشاره به برخی بیماریها همچون اچ آی وی که هنوز واکسن ندارد، گفت: نمیشود تا زمانیکه اثربخشی واکسنی تأیید نشده به آن دل بست پژوهشگران کشور ما همگام با دیگر کشورها درحال ساخت واکسن برای این بیماری هستند شاید برخی کشورها از مسیر غیر اخلاقی بخواهند بروند اما باید هر واکسن روی حداقل ۳۰ هزار نفر آزمایش شود تا به صورت بالینی تأیید شود برای ما که بیش از ٩٠ درصد داروهایمان را در داخل تهیه میکنیم ساخت واکسن و دارو برای این بیماری نیز دور از انتظار نیست.
استخدام ۷۰۰۰ نیروی جدید
همچنین، سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، از استخدام هفت هزار نفر در وزارت بهداشت در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در مجموع از اسفند ۹۸ تاکنون ۲۲ هزارو ۲۸۴ نفر به تعداد نفرات نیروی انسانی بهداشت و درمان کشور افزوده شده است.
وی با اعلام اینکه در هفته دولت ۱۶۴ طرح بهداشتی و درمانی به نام ۱۶۴ شهید مدافع سلامت افتتاح میشود، گفت: در دولتهای یازدهم و دوازدهم ۳۶ هزار تخت بیمارستانی اضافه شد که معادل بیش از یک سوم کل تختهای بیمارستانی کشور است.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی وزارت بهداشت با اشاره به بهره برداری ١٤٠٠ طرح حوزه سلامت تا فروردین١٤٠٠ گفت: ۳۵۷ طرح نیز از فروردین تا پایان دولت افتتاح خواهد شد.
تقوی نژاد افزود: ١٦٤ طرح در هفته دولت از طرحهای بهداشتی درمانی و اورژانسی هستند که برخی از انها طرحهای بزرگی است که ارزوی دیرینه مردم بود از جمله بیمارستان مهدی کلینیک که هزار تخت راه اندازی میشود.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، گفت: فقط مناطق محروم نیستند که به تأسیس تا تکمیل طرحهای عمرانی بهداشتی نیاز دارند، بلکه در همین شهرستانهای اطراف تهران نیز چندین طرح مورد نیاز آماده بهره برداری شده است.
وی با اشاره به افزایش ۲۲ هزار و ۲۸۴ نفر به همکاران بخش سلامت گفت: کسانی که در مدت بیماری کرونا در بخش کرونا همکاری داشتند ۲ امتیاز برای آنها در نظر گرفته شده است.
