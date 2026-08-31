  1. استانها
  2. سمنان
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

سمنان در مسیر تقویت سپر پدافندی در برابر بحران‌ها

سمنان در مسیر تقویت سپر پدافندی در برابر بحران‌ها

سمنان- معاون استاندار سمنان گفت: تقویت زیرساخت‌های حیاتی، تأمین تجهیزات امدادی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر برای افزایش تاب‌آوری استان مورد تأکید است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری صبح دوشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان در محل استانداری سمنان با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: ضمن پیگیری پدافند غیرعامل با رویکردی پیشگیرانه و برنامه محور باید ظرفیت‌های تخصصی دستگاه‌ها در این مسیر نیز به کار گرفته شود.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد و تقویت ظرفیت‌های آزمایشگاهی در استان ادامه داد: ایجاد آزمایشگاه مرجع، هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه سمنان و سازمان غذا و دارو برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و تسریع در بررسی و راستی آزمایی محصولات ضروری است.

معاون استاندار سمنان با تأکید بر توجه به زیرساخت‌های حیاتی توضیح داد: دستگاه‌های اجرایی باید وضعیت مسیرهای امدادرسانی، پل‌ها و سایر زیرساخت‌های مهم را از منظر پدافندی بررسی کرده و تجهیزات مورد نیاز از جمله خودروهای امدادی، تجهیزات آتش‌نشانی و ژنراتورهای پشتیبان را پیش‌بینی کنند.

آقا براری با بیان اینکه اقدامات پدافندی باید دارای نقشه، طرح اجرایی و زمان‌بندی مشخص باشد، اضافه کرد: دستگاه‌ها باید نقاط آسیب‌پذیر، تجهیزات موجود و نیازهای خود را احصا و برنامه‌های اصلاحی را بر اساس اولویت اجرا کنند.

وی همچنین آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی از جمله سیل و بارندگی‌های شدید را بخشی از برنامه‌های پدافندی دانست و یادآور شد: هدف اصلی این اقدامات، پیشگیری از آسیب، افزایش تاب آوری و فراهم کردن امکان واکنش سریع و موثر در زمان بحران است.

کد مطلب 6932855

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها