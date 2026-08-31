به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری صبح دوشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان در محل استانداری سمنان با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی اظهار کرد: ضمن پیگیری پدافند غیرعامل با رویکردی پیشگیرانه و برنامه محور باید ظرفیتهای تخصصی دستگاهها در این مسیر نیز به کار گرفته شود.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد و تقویت ظرفیتهای آزمایشگاهی در استان ادامه داد: ایجاد آزمایشگاه مرجع، هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه سمنان و سازمان غذا و دارو برای استفاده از ظرفیتهای موجود و تسریع در بررسی و راستی آزمایی محصولات ضروری است.
معاون استاندار سمنان با تأکید بر توجه به زیرساختهای حیاتی توضیح داد: دستگاههای اجرایی باید وضعیت مسیرهای امدادرسانی، پلها و سایر زیرساختهای مهم را از منظر پدافندی بررسی کرده و تجهیزات مورد نیاز از جمله خودروهای امدادی، تجهیزات آتشنشانی و ژنراتورهای پشتیبان را پیشبینی کنند.
آقا براری با بیان اینکه اقدامات پدافندی باید دارای نقشه، طرح اجرایی و زمانبندی مشخص باشد، اضافه کرد: دستگاهها باید نقاط آسیبپذیر، تجهیزات موجود و نیازهای خود را احصا و برنامههای اصلاحی را بر اساس اولویت اجرا کنند.
وی همچنین آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی از جمله سیل و بارندگیهای شدید را بخشی از برنامههای پدافندی دانست و یادآور شد: هدف اصلی این اقدامات، پیشگیری از آسیب، افزایش تاب آوری و فراهم کردن امکان واکنش سریع و موثر در زمان بحران است.
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