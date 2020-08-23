۲ شهریور ۱۳۹۹، ۷:۵۳

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:

کرونا دیگر مهمان ما نیست/ یک ماه طلایی برای کنترل ویروس

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به روزهای کرونایی کشور و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی، گفت: کرونا دیگر مهمان ما نیست، بلکه صاحب خانه ای است که تا مدت ها با ما خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران آقاخانی، اظهار داشت: باید بگویم کرونا دیگر مهمان نیست و صاحب خانه است و تا مدت‌ها با ما خواهد بود تا زمانی که درمان قطعی یا واکسنی برای آن ساخته شود، باید کار و زندگی و آموزش و درمان را بر این پایه برنامه ریزی کنیم.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، افزود: در ماه‌های گذشته از نزدیک شاهد جان فشانی کادر درمان بودم، واقعیت تلخ این است که کادر درمان مستهلک شده است و اگر حمایت نشوند، از ادامه فعالیت ناتوان خواهند شد.

وی افزود: حمایت از کادر درمان فقط حمایت مالی نیست، بلکه کمک مردم را طلب می‌کند و آن کمک چیزی نیست به جز آنکه دستورالعمل‌های بهداشتی به دقت رعایت شود.

آقاخانی گفت: قطعاً همکار پرستاری که ماهانه ۳ تا ۴ میلیون دریافتی دارد و ۱۵ شیفت در بخش کرونا دارند، به دلیل عشق به کار خود و سوگندی که یاد کرده ثابت قدم باقی مانده است.

وی افزود: به جرات می گویم اگر مردم یک ماه به طور جدی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و پیشگیری‌های لازم را انجام دهند، این بیماری به سرعت محدود خواهد شد و تعداد مبتلایان از تعداد انگشتان دست نیز کمتر خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، اظهار داشت: متاسفانه تا زمانی که این بیماری جدی گرفته نشود، مردم در مراسم عروسی، عزا و تجمعات شرکت کنند، برنامه مسافرت‌ها برقرار باشد، در استفاده از ماسک سهل انگاری کنند، این بیماری با همین شدت باقی خواهد ماند و این ویروس جولان خواهد داد و به راحتی عزیزان ما را گرفتار کرده و به کام مرگ می‌کشاند.

وی تاکید کرد: وظیفه مردم پیشگیری و رعایت دستورالعمل‌ها است و کادر درمان نیز وظیفه دارد به بیماران خدمت کند.

حبیب احسنی پور

    IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      وظیقه مردم و کادر درمان مشخص است.وظیفه مسولان چه میشود؟ تصمیمات خلق الساعته.نظارت ضعیف بر اجرای پروتکل بهداشتی و ...

