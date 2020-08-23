به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «ریاض محمد» نماینده ائتلاف سائرون، اعلام کرد که عراق همچنان تحت اشغال آمریکا قرار دارد.

وی افزود: عراق به دلیل قانون اساسی غیر منعطف خود که به صورت نادرستی تدوین شده همچنان تحت اشغال آمریکا است.

ریاض محمد بیان کرد: در قانون اساسی عراق شاهد وجود بندهایی هستیم که باعث شده روند سیاسی در این کشور بی ثبات و بر اساس توافقات سیاسی باشد.

وی ادامه داد: قانون اساسی کنونی عراق به نفع آمریکا و نه اکثریت ملت عراق است. بهبود روند سیاسی و اوضاع اقتصادی در کشور در سایه قانون اساسی کنونی نمی‌تواند شکل بگیرد.

پیش از این، «یونادم کنا» عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق اعلام کرده بود که اختلافات سیاسی گسترده‌ای در خصوص اصلاح قانون اساسی وجود دارد.