احزاب سودانی عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، ۲ حزب بعث و کنگره مردمی سودان با صدور بیانیه ای مشترک در خصوص اقدام اخیر امارات، مخالفت خود را با عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است: اسرائیل سرزمین فلسطین را اشغال کرده و عادی سازی روابط با آن محکوم است.

به نوشته این بیانیه، هر گونه تلاش برای نزدیک شدن به رژیم صهیونیستی یا عادی سازی روابط با این رژیم به شدت محکوم است.

چندی قبل «حیدر بدوی صادق» سخنگوی رسمی وزارت خارجه سودان در پی اظهارنظرهایی درباره عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی برکنار شده بود.

وی پیش از برکناری در یک کنفرانس خبری گفته بود: تماس‌هایی میان خارطوم و تل آویو درخصوص عادی سازی روابط برقرار است.

حیدر بدوی صادق همچنین از توافق اخیر امارات و رژیم صهیونیستی درباره عادی سازی روابط و علنی کردن آن استقبال کرده بود.