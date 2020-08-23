۲ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۲۵

طبق اطلاعات ناسا؛

سیارکی قبل از انتخابات آمریکا از کنار زمین می گذرد

طبق اطلاعات ناسا سیارکی از کنار زمین می گذرد که احتمال برخورد آن با زمین ۰.۴۱ درصد است. این سیارک یک روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از کنار زمین می گذرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، طبق اطلاعات ناسا سیارکی در حال نزدیک شدن به زمین است که احتمال برخورد آن با سیاره خاکی ۰.۴۱ درصد است.

سازمان CNEOS ناسا اعلام کرده این شی آسمانی ۲۰۱۸VP۱ نام دارد و احتمالاً یک روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۲ نوامبر (۱۱ آبان) از کنار زمین می گذرد.

البته به گفته این سازمان با توجه به ۲۱ مشاهده که طی ۱۲ هزار و ۹۶۸ روز انجام شده، احتمالاً سیارک با زمین برخورد نمی کند.

سیارک مذکور نخستین بار توسط رصدخانه پالومار در کالیفرنیا و در سال ۲۰۱۸ میلادی مشاهده شد اما به دلیل اندازه کوچکش یک شی آسمانی خطرناک محسوب نمی شود. قطر این سیارک فقط ۰.۰۰۲ کیلومتر است.

شیوا سعیدی

