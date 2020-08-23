کاهش ۰.۹ درصدی ترددها/ بارش باران در محورهای ۳ استان

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی اظهار کرد: شاهد تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین-رشت (رفت و برگشت) هستیم.

وی افزود: ضمناً محور هراز دارای بارش باران، محورهای چالوس و فیروزکوه دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها گفت: همچنین ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک و در محور شهریار-تهران در برخی از مقاطع سنگین گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی گفت: بارش باران در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، مازندران و گیلان گزارش شده است.

وی ادامه داد: آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۴۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۹ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۴.۳ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته را به شرح ذیل تشریح کرد: