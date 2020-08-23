به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری نشست هماهنگی لیگ برتر تنیس روی میز مردان و بانوان در حالی در دستور کار فدراسیون قرار گرفته که برای حضور در هر یک از این رقابت ها به ترتیب یک و دو تیم اعلام آمادگی کرده اند.

پالایش نفت آبادان تنها تیمی است که برای حضور در لیگ برتر مردان اعلام آمادگی کرده است. در بخش بانوان هم شهر بابک قهرمان فصل گذشته و اصفهان درخواست خود را برای شرکت در فصل جدید مسابقات باشگاهی اعلام کرده اند.

فدراسیون تنیس روی میز قصد دارد رقابت های لیگ برتر را از آبان ماه آغاز کند به همین دلیل با وجود زمان بندی مشخص شده برای برگزاری نشست هماهنگی مسابقات، به تمام باشگاه ها فرصت داده تا پایان شهریورماه آمادگی خود را اعلام کنند.

قرار است نشست هماهنگی لیگ برتر تنیس روی میز بانوان ساعت ۱۰ فردا برگزار شود. ساعت ۱۴ هم برای برگزاری نشست هماهنگی لیگ برتر تنیس روی میز مردان تعیین شده است.

طبق اعلام کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز، باشگاه هایی که نماینده آنها نمی تواند به صورت حضوری در این دو نشست شرکت کند باید به صورت ویدئو کنفرانس در جریان نشست قرار بگیرد.